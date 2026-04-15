Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Hasan Çelebi Mahallesi'ndeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde dün yaşanan kanlı saldırının yankıları sürüyor. Devamsızlık nedeniyle sınıfta kalarak okuldan uzaklaştırılan ve açık öğretim lisesine geçen 19 yaşındaki Ömer Ket'in av tüfeğiyle düzenlediği saldırıda 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis memuru ve kantin işletmecisi yaralanmıştı.
CENAZESİ SESSİZ SEDASIZ GECE YARISI DEFNEDİLDİ
Katliamın ardından yakalanacağını anlayınca kendi yaşamına son veren Ömer Ket'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Güvenlik gerekçesiyle Siverek yerine Şanlıurfa merkeze götürülen cenaze, gece saatlerinde Yeni Mezarlık'ta polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında toprağa verildi. Olayın ardından olası bir gerginliği önlemek amacıyla, saldırganın 9 kişilik ailesi de ilçe dışına çıkarılarak devlet korumasına alındı.
SOSYAL MEDYA TEHDİTLERİ ORTAYA ÇIKTI
Bir lokantada paket servis elemanı olarak çalıştığı öğrenilen saldırganın, eğitim hayatındaki başarısızlığın faturasını okul yönetimine kestiği ve bu nedenle kin beslediği ortaya çıktı. Ket'in sosyal medya üzerinden "Hazır olun bu okulda birkaç gün sonra saldırı olacak" ve "Yarın görüşürüz, hepinizi yok edeceğim" şeklinde paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Şiddet içerikli oyunlar oynayan ve paylaşımlarında "kill" (öldürmek) kelimesini sıkça kullanan şahsın iki arkadaşı da, internet üzerinden intikam içerikli yazışmalar yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
4 GÖREVLİ AÇIĞA ALINDI
Saldırıya ilişkin açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yaralanan 16 kişiden 7'sinin taburcu edildiğini duyurdu. Öte yandan Şanlıurfa Valiliği, olayda ihmali olup olmadığının araştırılması kapsamında 2 ilçe emniyet müdürlüğü görevlisi ile 2 ilçe milli eğitim yöneticisinin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. Saldırıda ağır yaralanan öğretmen Cihat Edim'in ise Siverek Devlet Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesi sürüyor.