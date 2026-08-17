Vietnam'ın ünlü Phong Nha-Ke Bang Ulusal Parkı'nda kireç taşı dağlarının altına gizlenmiş devasa bir mağara keşfedildi. Araştırmacılar, "Thang" (Zafer Mağarası) adı verilen bu yeni yer altı sisteminde nadir rastlanan "mağara incileri" tespit etti.

Ecoticias'ın aktardığı bilgilere göre, mağaranın kireç taşı dağının tepesinde yer alan girişi sadece 16,5 metrekarelik bir alanı kaplıyor. Ekip, mağaraya giriş yapabilmek için iple yaklaşık 20 metre aşağı indi. Yapılan ilk ölçümlere göre mağaranın ortalama genişliği 70 metre civarındayken, bazı bölgelerde bu genişlik 100 metreyi aşıyor. Yüksekliği 50 metreye ulaşan sarkıt sütunlarının yanı sıra devasa dikitler ve taş perdelerin yer aldığı bölümlerden biri uzmanlarca "sarkıt sarayı" olarak adlandırıldı.

YÜKSEK YOĞUNLUKTA MAĞARA İNCİSİ BİRİKİNTİSİ

Keşfin en dikkat çeken unsurunu, doğal çukurların içinde bulunan pürüzsüz ve beyaz küreler oluşturdu. İncileri andıran bu yapılar, yumuşakça kabuklarında oluşan biyolojik incilerden farklı bir jeolojik süreçle meydana geliyor. Mağara incileri; kum tanesi, kemik parçası veya mineral çekirdeğinin etrafında sudaki kalsit katmanlarının zamanla birikmesiyle oluşuyor. Araştırmacılar, bu mağaradaki inci yoğunluğunun alışılmadık derecede yüksek olduğunu belirtti. İncilerin kesin yaşı ve kimyasal bileşimi üzerindeki incelemeler sürüyor.

İKLİM GEÇMİŞİNE IŞIK TUTUYOR

Phong Nha-Ke Bang ve Hin Namno bölgesindeki yüz milyonlarca yıllık karstik sistemin parçası olan Thang Mağarası, bilimsel açıdan da önem taşıyor. Mağaradaki sarkıt ve dikit katmanlarının; geçmiş dönemlerdeki yağış miktarları, bitki örtüsü ve iklim değişiklikleri hakkında veriler sunduğu ifade ediliyor.

Mağara içerisinde birden fazla kireç taşı su kütlesi tespit eden araştırmacılar, bu sistemin yakındaki Ma Da Gölü ile bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor. Araştmanın temel amacının, binlerce yıldır korunan bu yer altı ekosistemini ve jeolojik süreçleri incelemek olduğu bildirildi.