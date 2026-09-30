Temel atma törenine Kenya Cumhurbaşkanı William Ruto'nun yanı sıra bölgedeki birçok ülkenin lideri katıldı. Kenya tarihinin en büyük doğrudan yabancı yatırımı olarak açıklanan projenin, Doğu Afrika'nın ithal akaryakıta olan bağımlılığını azaltması hedefleniyor.

GÜNDE 700 BİN VARİL PETROL İŞLEYECEK

Lamu Limanı yakınlarında kurulacak rafineri, günde 700 bin varil ham petrolü benzin, motorin ve uçak yakıtı gibi ürünlere dönüştürebilecek. Bu kapasiteye ulaşıldığında tesisin yalnızca Kenya'ya değil, Doğu Afrika'daki birçok ülkeye yakıt sağlaması planlanıyor.

Projede ayrıca 1.000 megavat kapasiteli bir elektrik santrali kurulacak. Dangote, üretilecek elektriğin yaklaşık 500 megavatlık bölümünün Kenya'ya verilebileceğini açıkladı. Böylece yatırım yalnızca bir petrol rafinerisinden ibaret olmayacak, aynı zamanda büyük bir enerji kompleksine dönüşecek.

İnşaat başlamadan hemen önce projenin büyüklüğünü gösteren ilk sevkiyat da Lamu Limanı'na ulaştı. Çin'den gelen bir gemi, rafinerinin yapımında kullanılmak üzere yaklaşık 2 bin 930 ton ağır iş makinesi ve ekipman getirdi.

Rafineride Uganda ve diğer Afrika ülkelerinden sağlanacak ham petrolün işlenmesi planlanıyor. Üretilen yakıtın Kenya'nın yanı sıra bölge ülkelerine gönderilmesi, bazı ürünlerin ise kıta dışına ihraç edilmesi hedefleniyor.

KENYA EKONOMİSİNİ YÜZDE 12 BÜYÜTEBİLİR

Kenya Cumhurbaşkanı William Ruto, projenin tamamlandığında ülkenin yıllık gayrisafi yurt içi hasılasını yüzde 12'ye kadar artırabileceğini söyledi. Projenin ayrıca doğrudan ve dolaylı olarak on binlerce kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

Ancak dev yatırımın önünde bazı sorunlar da bulunuyor. Bölgede yaşayan bazı kişiler rafinerinin kurulacağı arazinin mülkiyeti konusunda mahkemeye başvururken, çevre örgütleri de tesisin Lamu'nun hassas deniz ekosistemi üzerindeki olası etkilerine dikkat çekiyor. Proje alanı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi Lamu Eski Kenti'nin de yakınında bulunuyor.

Temeli atılan rafinerinin 2030 yılında tamamlanması planlanıyor. Proje hedeflenen kapasiteye ulaşırsa Lamu, Doğu Afrika'nın en büyük petrol işleme ve enerji merkezlerinden biri haline gelecek.