Gaziantep'te Kazı Kazan şans oyununda büyük ikramiye heyecanı yaşandı. "Altın Yumurta" adlı Kazı Kazan kartını satın alan bir kişi, 16 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oldu. Büyük ikramiye, kentte hem bayide hem de oyunseverler arasında büyük sevinç yarattı.

Edinilen bilgilere göre şansını denemek isteyen vatandaş, Karagöz Mahallesi'nde gezici bayi olarak hizmet veren Hasan Urlu'dan yaklaşık 10 adet Kazı Kazan kartı satın aldı. İlk kartlarda ikramiye çıkmazken, son olarak kazıdığı "Altın Yumurta" kartında 16 milyon TL'lik büyük ödülü kazandı.

ŞANSLI BAYİDE YOĞUNLUK ARTTI

Yaklaşık 28 yıldır Kazı Kazan satışı yapan Hasan Urlu, daha önce de birçok büyük ikramiye kazandırdığını belirterek Gaziantep'te "şanslı bayi" olarak tanındığını söyledi. Urlu, 16 milyon TL'lik büyük ödülün çıkmasının ardından vatandaşların özellikle "Altın Yumurta" oyununa ilgisinin belirgin şekilde arttığını ifade etti.

Kentte büyük ikramiyenin duyulmasının ardından çok sayıda vatandaş aynı bayiye gelerek şansını denemeye başladı. Oyunseverler, Gaziantep'e çıkan 16 milyon TL'lik büyük ödülün kendilerine de umut verdiğini belirterek Kazı Kazan kartlarına yoğun ilgi gösterdi.