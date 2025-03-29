Avustralya'da bulunan Julia Creek kasabasına, görevini bırakacak olan doktorun yerine 16 milyon TL maaşla sağlık çalışanı aranıyor. 500 nüfuslu olduğu söylenen kasaba, şehir merkezine arabayla 7 saatlik uzaklıkta. Göreve başlayacak olan doktora araba da verilecek.

KASABANIN TEK ZOR ŞARTI: KAVURUCU SICAKLAR

Queensland eyaletine bağlı olan kasabaya yerleşecek olan doktor kira da ödemeyecek. Başvuru için tek zorlu şart ise kasabada hakim olan hava şartları. Kavurucu sıcakların yaşandığı bölgede, tropik böcekler de yaşıyor. Uzun yıllardır kasabada görev yapan kasaba doktoru Adam Louws görevini bırakma kararı aldı. Gelecek olanlara ise sakin bir yaşam temposu ve farklı öğrenme becerilerine dair bir şans olduğunu aktarıyor.

ÜLKE GENELİNDE DOKTOR AÇIĞI VAR

Adam Louws'tan önce kasabada doktor bulunmuyordu. Bu da en büyük sorunlardan biriydi. Sağlık çalışan eksikliğinin yüksek olduğu Avustralya'da şu an 2 bin 500 pratisyen hekim açığı var. Bu açık da en fazla kırsal bölgelerde görülüyor.

Hem şehir merkezine uzaklığı hem hayat şartlarından dolayı doktorlar kırsal kesimlerde görev yapmak istemiyor.