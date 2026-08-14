Japonya ve ABD, Çin'in nadir toprak elementleri (NTE) alanındaki küresel gücünü kırmak amacıyla Pasifik Okyanusu'nda iddialı bir derin deniz madenciliği projesine imza atıyor.

Tokyo’ya yaklaşık 1.600 kilometre uzaklıkta yer alan Minamitorishima Adası çevresinde, yüzeyin 6 kilometre altında tespit edilen devasa rezervin, Pekin yönetiminin bu stratejik sektördeki pazar hakimiyetini önemli ölçüde azaltabileceği belirtiliyor.

Japonya’nın doğudaki en uç noktası olan ve sivil yerleşime kapalı tutulan adanın etrafındaki münhasır ekonomik bölge, ülkenin toplam kara yüzölçümünden daha geniş bir alanı kapsıyor.

Yapılan araştırmalar, su altındaki bu bölgede 16 milyon tondan fazla nadir toprak minerali bulunduğunu ortaya koyuyor. 2018 verilerine göre söz konusu hazinenin; itriyumda 780 yıl, europiyumda 620 yıl, terbiyumda 420 yıl ve disprosyumda 730 yıllık küresel ihtiyacı tek başına karşılayabilecek potansiyele sahip olduğu hesaplanıyor.

ÇİN PAZARIN YÜZDE 90'INI ELİNDE TUTUYOR

Özellikle elektrikli araçlarda kullanılan yüksek performanslı mıknatısların üretiminde kritik rol oynayan ağır nadir toprak elementlerinde küresel pazarın yüzde 90'ını elinde tutan Çin, bu üstünlüğü siyasi bir koz olarak da kullanıyor.

Nitekim geçtiğimiz dönemlerde Pekin'in Japonya'ya yönelik disprosyum ve terbiyum ihracatını askıya alması, Japon sanayisinin hammadde bağımlılığını bir kez daha gündeme taşımıştı. Çin’in de adanın münhasır ekonomik bölge sınırlarında arama faaliyetleri yürütmesi iki ülke arasında bölgesel gerilimi tırmandırırken, Japonya çözümü ABD ile iş birliği yapmakta buldu.

DERİNLİK PROJE İÇİN ENGEL OLUŞTURUYOR

Projeye Japonya derin deniz araştırmalarındaki deneyimiyle katılırken, ABD ise Deep Reach Technology gibi şirketler vasıtasıyla petrol ve doğal gaz sektöründeki gelişmiş sondaj tecrübesini aktaracak. Ancak deniz seviyesindeki basıncın 600 katına ulaştığı 6 bin metre derinlikte çalışmak projenin önündeki en büyük teknik engel olarak öne çıkıyor.

Açıklanan takvime göre, Şubat 2027’de çıkarılan malzemenin rafine edilmesini ve eritilmesini içeren bir aylık tam ölçekli madencilik testi gerçekleştirilecek. Testlerin ardından Japonya’nın 2028 yılına kadar ticari üretim planını netleştirmesi bekleniyor.

Ticari üretimin 10 yıldan uzun bir sürece yayılması öngörülürken, Japonya uzun vadeli büyüme stratejisi kapsamında derin deniz kaynaklarını geliştirmek amacıyla 2040 yılına kadar kamu ve özel sektör kanalıyla 5,7 milyar dolarlık finansman ayırmayı planlıyor.