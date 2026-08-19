Suudi Arabistan’da düzenlenen müzayedede Kanada menşeili nadir bir akdoğan (sungur), 346 bin dolara (yaklaşık 16 milyon 500 bin liraya) alıcı bularak organizasyon tarihinin en yüksek ikinci satış bedeline ulaştı.

AÇIK ARTIRMADA YOĞUN REKABET

Wionews’in haberine göre, Kanada'nın Ontario eyaletinde yetiştirilen genç akdoğan için açık artırma 53 bin dolar açılış fiyatıyla başladı. Alıcılar arasındaki rekabetin ardından kuşu Nova Falcon şirketi satın aldı. Şirket temsilcisi Shadid Al-Rashidi, satış sonrası yaptığı açıklamada, yüksek fiyatın kuşun nadirliğinden kaynaklandığını ve bu tür örneklerin koleksiyoncular ile uzmanlar için yüksek değer taşıdığını ifade etti.

Müzayedede Kanadalı yetiştiricinin bir diğer safkan akdoğan yavrusu ise 11 bin dolar başlangıç fiyatının ardından 40 bin dolara alıcı buldu. Böylece yetiştirici, aynı akşam toplam 386 bin dolar gelir elde etti.

Suudi Arabistan Doğan Sporları Kulübü, satışı yapılan kuşun bu yıl dünya genelinde alıcı bulan en pahalı safkan Matlootha akdoğanı olduğunu duyurdu. Müzayede tarihinin rekoru ise 2021 yılında 467 bin dolara satılan ultra beyaz bir akdoğana ait bulunuyor.

DOĞAN FİYATLARINI BELİRLEYEN UNSURLAR

Arap Yarımadası'ndaki asırlık doğan avcılığı geleneği, günümüzde uluslararası bir pazar yapısına sahip. Sektör temsilcileri; kuşların maddi değerinin soy ağacı, ırkı, fiziksel özellikleri, nadirliği ve sportif potansiyeline göre belirlendiğini kaydediyor.

Müzayededen alınan kuşlar, Suudi Arabistan'da düzenlenen ve sezon boyunca toplam 12,5 milyon dolar ödül dağıtılan doğan yarışlarına katılma hakkı elde ediyor. Kuşlar, koleksiyon değerinin yanı sıra bu yarışlardaki potansiyelleri sebebiyle de tercih ediliyor.