ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan Mason Maressa, lise yıllarında biriktirdiği parayla adım attığı lüks saat pazarında kısa sürede önemli bir başarıya imza attı. 16 yaşındayken çalışarak biriktirdiği 3.500 doları (yaklaşık 170 bin liraya) araba satın almak yerine vintage bir Rolex Air-King modeline yatıran Maressa, bu kararıyla kendi işinin temelini attı.

Satın aldığı ilk saati internet üzerinden yaklaşık 4.000 dolara (yaklaşık 195 bin liraya) satarak 500 dolar (yaklaşık 24 bin lira) kar sağlayan Maressa, elde ettiği geliri harcamak yerine yeniden saat alımına yönlendirdi. Zamanla ikinci el lüks saat pazarındaki fiyatlandırma, ürün kondisyonu, referans kodları, piyasa talebi ve orijinallik doğrulaması gibi alanlarda uzmanlaşan genç girişimci, bireysel alım-satım işlemlerini kurumsal bir yapıya dönüştürdü.

MAĞAZA AÇARAK PREFESYONELLEŞTİ

"Clocked In" markası altında büyüttüğü iş modelini dijital mecraların ötesine taşıyan Maressa, Ocak 2025'te Grand Haven, Michigan’da ilk fiziksel mağazasını faaliyete geçirdi. Yalnızca randevu sistemiyle hizmet veren mağaza; Rolex, Omega ve Tudor gibi markaların ikinci el ve hiç kullanılmamış modellerinin alım, satım ve takas işlemlerini gerçekleştiriyor.

10 MİLYON DOLARLIK SATIŞ YAPTI

İlk saat yatırımının üzerinden geçen beş yılın ardından 21 yaşına ulaşan Maressa'nın kurduğu "Clocked In" firması, toplamda 10 milyon dolarlık (yaklaşık 487 milyon 851 liralık) kumülatif satış hacmini geride bıraktı.