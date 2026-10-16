Formula 4'teki çaylak sezonunda sergilediği başarılı performansla uluslararası arenada dikkatleri üzerine çeken 16 yaşındaki Alp Aksoy, motor sporlarının efsane markası Ferrari'nin radarına girdi. İtalyan devi, genç yeteneği Maranello gençlik programına (Ferrari Driver Academy) dahil ettiğini duyurdu.

Bu uzun vadeli anlaşmayla birlikte Aksoy, Ferrari çatısı altına giren tarihteki ilk Türk pilot unvanını elde ederek Türk motor sporlarında yeni bir dönemin kapısını araladı.

FERRARİ'DEN RESMİ AÇIKLAMA

İtalyan devinin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, 10 Ekim 2010 İstanbul doğumlu olan genç pilotun potansiyeline ve elde ettiği derecelere vurgu yapıldı.

Ferrari'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Alp Aksoy, Formula Bölgesel Avrupa Şampiyonası'nda (FRECA) yarışacak. 10 Ekim 2010'da İstanbul'da doğan Aksoy, umut vadeden bir ilk sezonun ardından Maranello gençlik programına katılıyor. Türk pilot bu yıl İtalyan Formula 4 Şampiyonası ve Euro4 serisinde yarışıyor ve Misano ile Paul Ricard'da üç zafer elde etti."

ADIM ADIM FORMULA 1'E

Kariyer basamaklarını hızla tırmanan milli sporcunun Formula 1'e uzanan yol haritası da netleşti:

2027 sezonunda Formula Bölgesel Avrupa Şampiyonası'nda (FRECA) boy gösterecek olan Alp Aksoy, 2028 yılında Formula 3 kategorisine geçiş yapmayı hedefliyor.

Daha önce verdiği bir röportajda hedeflerini aktaran genç pilot, "2030'da ilk Türk Formula 1 pilotu olacağım, en büyük hedefim de bu, İstiklal Marşı'nı okutmak" sözleriyle vizyonunu ortaya koymuştu.

16 yaşındaki pilot, 2030 hedefini gerçeğe dönüştürmesi halinde kariyerinin zirvesinde İstanbul Park'ta Türk seyircisinin önünde yarışma gururunu da yaşayacak.