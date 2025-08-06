2003 yılında sadece 16 yaşındayken İngiliz Ulusal Piyangosu'ndan yaklaşık 1.87 milyon sterlin kazanan Callie, halen İngiltere tarihinin en genç piyango kazananı konumunda. O dönem bir markette saati 3.60 sterline çalışan Callie'nin yaşamı bir anda bambaşka bir noktaya evrildi.

Yeni ev, yeni arabalar, tasarım kıyafetlere yüzbinlerce sterlin, estetik operasyonlara on binler, arkadaşlara ve akrabalara dağıtılan yüz binlerce sterlin... Liste uzayıp gitti.

Ancak bu servetle birlikte gelen dikkat, şöhret ve sorumluluklar ona ağır geldi. Callie, "Genç yaşta çok paraya sahip olmak, sandığınızdan çok daha yıkıcı" diyor.

KAVAK YELLERİ ESTİKTEN SONRA ÇÖKÜŞ BAŞLADI

Zenginlik kısa sürede karanlık bir döngüye dönüştü. Callie; kötü ilişkiler, madde kullanımı, trafik kazaları ve şiddet olaylarıyla mücadele etti. 2021'de ehliyetine el konuldu, 2018'de uğradığı bir saldırı sonucunda kaburgaları kırıldı, dişlerini kaybetti ve görme kaybı yaşadı.

BEŞ ÇOCUK VE YENİ BİR SAYFA

Bugün beş çocuk annesi olan Callie, hayatının en çarpıcı dönüşümünü belki de servetini kaybettikten sonra yaşadı. Özellikle serebral palsili oğlu Blake ile geçirdiği zamanlar onun için bir dönüm noktası oldu.

Artık mütevazı bir yaşam süren Callie, geçmişte yaşadığı her şeyin kendisini olgunlaştırdığını söylüyor:

"Param bittiğinde kendimi ilk defa gerçekten huzurlu hissettim."

MİLLİ PİYANGONUN YAŞ SINIRINI DEĞİŞTİRDİ

Callie yıllarca verdiği kişisel mücadelenin ardından İngiltere'de piyango yaş sınırının 18'e yükseltilmesi için kampanya yürüttü. Bu sınır değişti ve Callie "en genç kazanan" olarak tarihe kazındı. Ancak onun için bu bir rekor değil, bir uyarı niteliğinde:

"16 yaşında biri milyonları yönetemez. Mesele parayı değil, hayatı yönetebilmek."

Bugün Callie, sosyal medyada yeni partneri Todd Eilbeck ile mutlu bir hayatı paylaşıyor. "En iyi arkadaşım, dünyam" diyerek tanımladığı Todd'la birlikte yeni bir sayfa açtı.

Piyango şirketi Camelot ise geçmişte Callie'ye psikolojik ve mali destek sunduklarını ancak onun bu hizmetleri tercih etmediğini açıkladı.