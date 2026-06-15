Kaza, saat 10.30 sıralarında Tatlıkuyu Mahallesi 1319/2 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta manevra yapan Özcan Ç. yönetimindeki 41 AAJ 484 plakalı demir yüklü TIR, kaldırımda yürüyen Berat Eker'e çarptı. TIR’ın dorsesi ile bahçe duvarı arasında sıkışan Eker yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 112 Acil ekibi tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Eker, kurtarılamadı. Berat Eker'in cenazesi Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü morguna kaldırıldı. TIR şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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