Genç oyuncu Beren Gökyıldız, Manifest konserinde 19 yaşındaki bir arkadaşıyla görüntülenmesinin ardından sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler sonrası açıklama yapan Gökyıldız, ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Konser alanında kameraları fark ettikten sonra birbirlerinden uzaklaştıkları görülen ikili, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerin ardından 19 yaşındaki kişinin yaşı da sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma konusu oldu.

''İKİ ARKADAŞ SADECE KONSERE GİTTİK''

Sessizliğini bozan Beren Gökyıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu açıklamayı yapma gereği duydum çünkü 19 yaşında olan arkadaşımın bu şekilde linçlenmesi gerçekten hiç yakışık olmadı. İki arkadaş sadece konsere gittik. Herkes magazine uyum sağlamak zorunda değildir. Alışık olmayan bir insana kamera açarsanız uzaklaşması normaldir."