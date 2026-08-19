Hatay'ın Samandağ ilçesinde 16 yaşındaki K.G.'yi alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi adli makamlarca tutuklandı. Üçüncü şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 15 Ağustos'ta Samandağ'daki Balıkçılar Çarşısı'nda yaşandı. B.K., H.T. ve H.H.K., telefonla aradıkları K.G.'yi bu adrese çağırdı. Şüphelilerin, K.G.'yi bir depoya götürüp ellerini bağlayarak alıkoyduğu, başına tabanca dayadığı öne sürülüyor.

"ÖLDÜREBİLECEKLERİNİ SÖYLEMİŞLER"

Şüphelilerin yaklaşık bir saat sonra döneceklerini söyleyerek bölgeden ayrılmasının ardından K.G., bağlı olduğu iplerden kurtulup babasının yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki kuyumcu dükkanına koştu. Baba Efkan Gümüş, oğlunun anlattıklarını dinleyerek polise şikayette bulundu.

Gümüş, adliye önünde yaptığı açıklamada, oğlunun telefonla çağrıldığı için herhangi bir kötü niyet hissetmeden şüphelilerin yanına gittiğini belirtti. Oğlunun balıkhanenin çatı katında köhne bir yerde başına silah doğrultulduğunu, ellerinin ve ayaklarının bağlandığını, ağzının koli bandıyla kapatıldığını ve başına siyah bir maske geçirildiğini anlattı.

Gümüş, "Kendisini yaklaşık bir saat boyunca tehdit etmişler. Herhangi bir yere gitmesi veya söylediklerinin dışında bir şey yapması halinde vurabileceklerini, hatta öldürebileceklerini söylemişler. Oğlumuz büyük bir korku ve can havliyle kendi imkanlarıyla bağlarından kurtulmayı başarmış. Ardından maskeyi ve ağzındaki bandı çıkararak doğrudan bize ulaşmak için koşmuş" dedi.

Emniyet birimlerinin olaya gösterdiği hassasiyet için teşekkür eden Gümüş, "Şu anda adli süreç devam ediyor. Allah’ın izniyle adaletin yerini bulacağına ve bu kişilerin yaptıklarının karşılığında gereken cezayı alacaklarına yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.