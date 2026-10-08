Kan donduran olay, akşam saatlerinde Kahvelipınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Muhammed Salih, henüz bilinmeyen nedenle 2 kişiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Salih, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişiler tarafından göğüs ve kasık bölgesinden bıçaklandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Salih, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Salih, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Salih’in cesedi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.