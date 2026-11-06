İstanbul’un Ataşehir ilçesinde sokak toplayıcıları arasında kağıt toplama alanı nedeniyle başlayan husumet cinayetle sonuçlandı. 16 yaşındaki Afganistan uyruklu Y.A., tartıştığı öz kuzeni tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan zanlılar polisin titiz takibiyle yakalandı. Olay, 2 Kasım günü saat 23.00 sıralarında Ataşehir İçerenköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokaklarda geri dönüştürülebilir atık kağıt toplayan grup arasında yaklaşık 20 gün önce çalışma alanı paylaşımı nedeniyle kavga çıktı. Taraflar arasında bu olay sonrası başlayan husumet, 2 Kasım gecesi sokakta yeniden alevlendi. SOKAK ORTASINDA BIÇAKLAYIP KAÇTILAR Çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine 16 yaşındaki Y.A. aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralanan Y.A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz gencin cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 142 SAATLİK KAMERA KAYDI ÇÖZÜLDÜ Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganları yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek toplayan ekipler, tam 142 saatlik görüntü kaydını saniye saniye izledi. Şüphelilerin kaçış güzergahını belirleyen polis, izlerin Ataşehir'den Esenyurt'taki geri dönüşüm tesislerinin bulunduğu bölgeye kadar uzandığını tespit etti. ÖZ KUZENİ ÖLDÜRMÜŞ Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, cinayete karıştığı saptanan Afganistan uyruklu 6 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlıların sorgusunda, 16 yaşındaki Y.A.'yı bıçaklayan kişinin 21 yaşındaki öz kuzeni H.A. olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü Asayiş Şube Müdürlüğü'nden, yaşları 18'den küçük olan 2 şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğü'nden Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

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