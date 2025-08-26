İngiltere Premier Lig'de oynanan 2. hafta maçında Liverpool, deplasmanda Newcastle United'ı 90+10. dakikada 16 yaşındaki futbolcusunun golüyle 3-2 mağlup etti.
Son şampiyon Liverpool, 35. dakikada Ryan Gravenberch'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ev sahibi ekipte forma giyen Anthony Gordon, 45+3. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Karşılaşmanın 46. dakikasında yeni transferi Hugo Ekitike ile bir gol daha bulan konuk ekibe 57. dakikada Bruno Guimaraes ile yanıt veren Newcastle United, 88. dakikada Will Osula ile skora dengeyi getirdi.
Temponun hiç düşmediği mücadelenin 90+10. dakikasında sahneye çıkan 16 yaşındaki Rio Ngumoha, Liverpool'a üç puanı getiren golü attı.
10 kişi kaldıkları ve iki farklı mağlubiyetten geri döndükleri karşılaşmadan bir puanla ayrılmanın hesaplarını yapan Newcastle United taraftarları, son dakikada gelen golle büyük üzüntü yaşadı.