Elazığ’da dün gece saatlerinde meydana gelen aile içi kavgada, annesine yönelik şiddeti durdurmak amacıyla araya giren 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı babasını bıçaklayarak ölümüne neden oldu.

Olay, merkeze bağlı Abdullah Paşa Mahallesi’ndeki bir ikamette yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 39 yaşındaki Y.B. ile eşi arasında evde henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.B., eşine fiziksel şiddet uygulamaya başladı.

ŞİDDETİ ENGELLEMEK İSTERKEN KAVGA ÇIKTI

Annesinin şiddet gördüğünü fark ederek duruma müdahale etmek isteyen 16 yaşındaki U.E.B. ile babası arasında arbede yaşandı. Büyüyen kavgada U.E.B., eline geçirdiği bıçakla babası Y.B.’yi yaraladı. Evden gelen sesler ve ihbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Ağır yaralanan Y.B., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan 39 yaşındaki baba, doktorların tüm cerrahi müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Y.B.’nin cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, babasını bıçaklayan 16 yaşındaki U.E.B. polis ekiplerince gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.