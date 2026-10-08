Gaziantep'te akşam saatlerinde Kahvelipınar Mahallesi'nde yaşanan olayda, Suriye uyruklu 16 yaşındaki Muhammed Salih, henüz bilinmeyen nedenle 2 kişiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Salih, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişiler tarafından göğüs ve kasık bölgesinden bıçaklandı.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Salih, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Salih, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Salih'in cesedi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.