Kan donduran olay Mersin'de yaşandı. Annesi R.H. eşliğinde Erdemli Devlet Hastanesi’ne gelen H.E.Y., muayene sırası beklediği esnada tuvalete geçti. Güvenlik kameralarına genç kızın acil servis girişinde zorlukla yürüdüğü ve bir ara yere çömeldiği yansıdı.

BEBEĞİ ÇÖPE BIRAKTI

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre; tuvalette doğum yapan genç kız, bebeğin kordonunu kestikten sonra yeni doğan bebeği çöp kutusuna bırakarak hasta yatağına geri geçti.

Temizlik personelinin dikkati sayesinde çöpte bulunan bebek, hızla yenidoğan servisine kaldırıldı. Çöp kutusunda yaklaşık 30 dakika kaldığı belirlenen kız bebeğin kuvözdeki tedavisi devam ediyor.

KORDONU KESİP YATAĞINA DÖNMÜŞ

Bebeğin fark edilmesinin ardından polis ekipleri hastanedeki güvenlik kameralarını taradı. İncelemelerde H.E.Y. ile annesinin geliş anları ve genç kızın tuvalete giriş çıkış saatleri tespit edildi.

Hastanede iki gün boyunca polis gözetiminde tedavisi süren H.E.Y., ilk ifadesinde büyük bir korku ve panik hissettiğini, doğumu gerçekleştirdikten sonra kordonu kesip yatağına döndüğünü ifade etti.

H.E.Y.’nin hamileliğe ilişkin olarak kuzeniyle yaşadığı birlikteliği işaret etmesi üzerine, söz konusu beyan doğrultusunda da ayrı bir adli süreç başlatıldı.

16 YAŞINDAKİ KIZ TUTUKLANDI

Tedavi sürecinin tamamlanmasıyla birlikte H.E.Y. ve annesi R.H. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.E.Y., “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla çıkarıldığı sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Annesi R.H. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.