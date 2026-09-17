Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Seyit Polyester fabrikasında 15 Eylül 2026’da buhar kazanından sızan gaz, 16 yaşındaki Suriyeli çocuk işçi Abdullah Omar Alobid’in yaşamını yitirmesine neden oldu. Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, olayın ardından kamuoyuna yansıyan bilgileri Meclis gündemine taşıdı. Karaca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Alobid’in kaçak ve sigortasız çalıştırıldığına ilişkin iddialara dikkat çekti.

Karaca ayrıca fabrikada çok sayıda çocuğun benzer koşullarda ucuz ve güvencesiz iş gücü olarak çalıştırıldığı yönündeki iddiaların araştırılmasını istedi.

“ÇOCUK İŞÇİLİĞİ AÇIK BİR İŞ CİNAYETİ PROGRAMIDIR”

Karaca, soru önergesinde Gaziantep başta olmak üzere sanayi kentlerinde mülteci çocukların, statüsüzlük ve yoksulluk nedeniyle merdiven altı atölyelerde ve ağır iş kollarında çalıştırıldığını belirtti.

Mülteci çocukların işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınmadan çalıştırıldığını savunan Karaca, çocuk işçiliğinin denetimsizlik ve cezasızlık politikalarıyla sürdüğünü ifade etti.

Karaca, kamusal eğitim hakkından mahrum bırakılan mülteci çocukların dil bariyeri ve ekonomik imkânsızlıklar nedeniyle okul dışında kaldığını, bir bölümünün ise Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) üzerinden ucuz iş gücü olarak çalıştırıldığını belirtti.

GAZİANTEP OSB’DEKİ DENETİMLER MECLİS GÜNDEMİNDE

Karaca, Bakan Işıkhan’a Seyit Polyester fabrikasında yaşanan olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın hangi aşamada olduğunu sordu.

16 yaşındaki Alobid’in sigortasız ve tehlikeli bir işte çalıştırıldığı iddiasına ilişkin işveren ve işletme sorumluları hakkında gözaltı, tutuklama veya idari yaptırım uygulanıp uygulanmadığının açıklanmasını isteyen Karaca, fabrikanın en son ne zaman denetlendiğini de sordu. Önergede ayrıca fabrikada kaç işçinin çalıştığı, çalışanların kaçının çocuk ve kaçının mülteci olduğunun tespit edilip edilmediği soruldu. Buhar kazanındaki sızıntının nedeninin belirlenip belirlenmediğini soran Karaca, olayın önlenebilir olup olmadığına ilişkin teknik bir inceleme yapılıp yapılmadığının da açıklanmasını istedi.