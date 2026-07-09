Kaza, sabah saatlerinde Amas Yolu Sokak'ta meydana geldi. E.A. yönetimindeki 51 ABV 001 plakalı hafif ticari araç ile Eren Kızıltepe'nin kullandığı 51 AEP 562 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç şarampole devrilirken, Kızıltepe ise yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Kızıltepe, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızıltepe'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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