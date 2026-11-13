İsviçre futbolunun köklü kulüplerinden FC Thun'un altyapısında forma giyen 16 yaşındaki Yosef Shonora, hayatını kaybetti. Genç futbolcunun vefatı, takım arkadaşları başta olmak üzere futbol camiasında büyük üzüntü yarattı.

Shonora'nın 9 Kasım Pazartesi akşamı yaşamını yitirdiği, ailesi ve yakın çevresinden gelen paylaşımların ardından FC Thun tarafından da doğrulandı. İsviçre basınından 20 Minuten'e açıklama yapan kulüp, U17 takımında oynayan genç futbolcunun pazartesi gecesi hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kulüp yönetimi, ailenin mahremiyetine ve yaşanan olayın hassasiyetine saygı göstererek ölümün nedenine ilişkin ayrıntı paylaşmayacaklarını belirtti.

Takım arkadaşlarından Sirak Teklit, Instagram'da şu paylaşımı yaptı:

"Yaşananları kelimelerle anlatmak mümkün değil. Birdenbire gittin ve hala inanamıyorum, sevgili Yoyo'm, seni her gün çok özleyeceğim. Sen sadece bir takım arkadaşı değil, benim için bir kardeştin. Sonsuza dek kalbimde kalacaksın ve asla unutulmayacaksın. Yalnız değilsin. Huzur içinde uyu sevgili Yoyo'm, seni seviyorum ve sonsuza dek özleyeceğim. Her zaman bizim bir parçamız olacaksın.''

İsviçre Süper Ligi'nde mücadele eden FC Thun'un A takımı ise ligde sekizinci sırada bulunuyor. Takım, son olarak pazar günü karşılaştığı FC Basel ile 3-3 berabere kalmıştı.