Suudilerin 2008'deki satın alımının ardından transfere döktüğü devasa paralarla yükselişe geçen Manchester City, tarihinde bir genç oyuncuya vereceği en yüksek bonservis bedeline hazırlık yapıyor. İngiliz ekibi, Palmeiras'ta top koşturan 16 yaşındaki Eduardo Conceição için 40 milyon euroluk teklif sunmayı planlıyor.

ESPN'in haberine göre Avrupa'daki tüm büyük kulüplerin listesinde yer alan 16 yaşındaki yıldız adayı için devreye girecek ilk ekip Manchester City. Hatta öyle ki, İngiliz kulübü rakiplerinin oyuncu ve menajeriyle iletişim kurmasını dahi engellemeye çalışıyor.

CHELSEA, PSG, BARCELONA...

Öte yandan haberde; Chelsea ve PSG'nin de oyuncunun transferi için seferber olduğu, başlangıçta bu transfere mesafeli duran Barcelona'nın da son dönemde yarışa dahil olduğu ifade edildi.

Palmeiras cephesi ise Eduardo'nun transferi Avrupa'ya ancak 18 yaşında gerçekleşebileceği için henüz aceleci davranmıyor. Mali istikrara sahip Brezilya ekibinin, şu anda ancak olağanüstü bir teklif sunulması halinde transfere onay vereceği belirtiliyor.

Henüz 16 yaşında olmasına rağmen Eduardo, 15 yaşından beri Palmeiras'ın 20 yaş altı takımında oynuyor ve ESPN'e göre, Brezilya milli takımının Güney Amerika 17 Yaş Altı Şampiyonası'na katılımının ardından Abel Ferreira'nın yönettiği A takıma geçişine başlayabilir.

25 MİLYON EUROYU REDDETTİLER

ESPN'in YouTube kanalında canlı yayınlanan 'Fala a Fonte' programında Palmeiras'ın genç takımlar koordinatörü Joao Paulo Sampaio, kulübün yaklaşık bir ay önce Eduardo için gelen 25 milyon euroluk teklifi reddettiğini ve gelecekte yeni teklifler beklediklerini açıkladı. Bu teklifin ise Manchester City'nin yapması beklenen 40 milyon euroluk teklif olması öngörülüyor.