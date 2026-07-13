Hatay'ın Kumlu ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan 16 yaşındaki Hacer Dadıcı, 9 Temmuz gecesi evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Anne Saadet ve baba Ahmet Dadıcı'nın düğünde olduğu sırada, saat 23.00 sıralarında evden çıkan genç kızın bulunması için ailesi jandarma komutanlığına giderek kayıp ihbarında bulundu. 5 çocuklu ailenin ortanca çocuğu olan ve 8'inci sınıfta okulu bıraktığı öğrenilen Hacer'i arama çalışmaları sürdürülüyor.

"OKUMAK İSTİYORUM" YAZILI MEKTUP BIRAKTI

Düğün dönüşü eve geldiklerinde Hacer Dadıcı'nın bıraktığı bir mektup ile karşılaşan aile büyük bir şok yaşadı. Evde bulunan mektupta "Kendi ayaklarım üzerinde durmak istiyorum, okumak istiyorum" ifadelerinin yer aldığı belirtildi. Kızının geçmişte okulu kendi isteğiyle bıraktığını dile getiren anne Saadet Dadıcı, bu mektubun kızı tarafından yazılmadığını düşündüğünü söyledi. Kızının zorla tutuluyor ya da birileri tarafından kandırılmış olabileceğini iddia eden acılı anne, çevre iller dahil her yerde arama yapmalarına rağmen henüz bir sonuç elde edemediklerini ifade etti.

AİLESİNDEN EVE DÖN ÇAĞRISI

Kızının eve güvenle dönmesi için gözyaşlarıyla çağrıda bulunan anne Saadet Dadıcı, ailece perişan durumda olduklarını belirterek, "Bugün 5 gün oldu, kızım hala kayıp. İçimiz yanıyor, çaresiziz. Kızım daha 16 yaşında, bir çocuk. Eşim, çocuklarım, hepimiz mahvolduk. Kızım, bizi duyuyorsan ses ver, evine gel" dedi. Torununu çok özlediğini ifade eden babaanne Emine Dadıcı ise Hacer'in bir kardeşinin askerde olduğunu ve gurbette gözyaşı döktüğünü belirterek genç kızın evine dönmesini istedi. Güvenlik güçlerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı inceleme sürüyor.