Ekvador'un El Oro eyaletine bağlı Pasaje kentinde, 16 yaşındaki TikTok içerik üreticisi Leslibeth Anahí García Farías'ın kesik başı siyah bir poşette bulundu. Cinayetle ilgili soruşturmada olay yerindeki tehdit notu ve genç kıza ait olduğu belirtilen bir video inceleniyor.

24 Ekim Cumartesi günü saat 07.00 sıralarında César Fadul Spor Salonu yakınında bulunan poşeti inceleyen polis ekipleri, hayatını kaybeden kişinin kimliğini belirledi. Ekvador Ulusal Polisi, cesedin geri kalanını bulmak için arama çalışmaları yürüttü. 25 Ekim itibarıyla cesedin geri kalanına ulaşılamadı; cinayetin nerede ve nasıl işlendiği de belirlenemedi.

Pasaje Teknik Eğitim Kurumunda öğrenci olan Leslibeth, TikTok'ta dans ettiği, şarkı söylediği ve günlük yaşamından kesitler paylaştığı videolar yayımlıyordu.

TEHDİT VİDEOSUNUN GERÇEKLİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Cinayetin ardından ortaya çıkan ve Leslibeth'e ait olduğu belirtilen videoda, genç bir kızın başına silah doğrultulurken kameraya konuştuğu görülüyor. Görüntülerde bazı kişilerin isimlerinin söylendiği ve yaşananlardan söz edildiği duyuluyor.

Kaydın ne zaman ve nerede çekildiği henüz belirlenemedi. Polis, videonun gerçekliğini ve cinayetle bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.

OLAY YERİNDE TEHDİT NOTU BULUNDU

Polis ekipleri, kesik başın bulunduğu yerde tehdit içerikli bir not da ele geçirdi. Notta, rakip suç örgütlerine bilgi aktardığı öne sürülen kişilere yönelik tehditlerin yer aldığı belirtildi.

Soruşturma ekipleri notun cinayetle bağlantısını inceliyor. Genç kızın herhangi bir suç örgütüyle ilişkisi olduğuna dair doğrulanmış bir bulgu bulunmadığı bildirildi. Polis kayıtlarına göre Leslibeth'in sabıkası da yoktu.

26 EKİM İTİBARIYLA GÖZALTI BİLDİRİLMEDİ

Ekvador Ulusal Polisi bünyesindeki Cinayet, Şiddet Kaynaklı Ölüm, Kayıp, Gasp ve Kaçırma Suçları Araştırma Birimi (Dinased), cinayeti aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kriminal ekipler olay yerinden biyolojik örnekler ve çeşitli deliller topladı. Güvenlik kamerası kayıtları ile ortaya çıkan görüntüler de incelemeye alındı.

26 Ekim itibarıyla cinayetin nedeni ve faillerin kimliği henüz açıklanmadı. Olayla ilgili herhangi bir gözaltı da bildirilmedi.