ABD’nin New York kenti, sinema filmlerini aratmayan ilginç bir kimlik sahtekarlığına sahne oldu. 28 yaşındaki Kacy Claassen isimli kadın, kendisini 16 yaşında bir lise öğrencisi olarak tanıtıp okula kayıt yaptırınca polis tarafından gözaltına alındı.

Olayın detaylarına göre Claassen, "Shamara Rashad" sahte ismini kullanarak 13 Nisan’da Bronx bölgesindeki bir liseye öğrenci olarak kaydolmayı başardı. Tam iki hafta boyunca gerçek yaşını gizleyerek derslere giren ve bir lise öğrencisi gibi davranan kadının oyunu, okul müdürünün dikkati sayesinde bozuldu. Müdürün, Claassen'in gerçek kimliğini ve yaşını ele veren sosyal medya hesaplarına ulaşmasıyla gerçekler gün yüzüne çıktı.

'DEVLETİN KAMU HİZMETLERİNDEN DAHA FAZLA FAYDALANMAK İÇİN'

Okul yönetiminin durumu fark etmesi üzerine kendisiyle yüzleşilen Claassen, başlangıçta 16 yaşında olduğu konusunda ısrar etse de önüne konulan sosyal medya ekran görüntüleri karşısında pes ederek itirafta bulunmak zorunda kaldı. Sahte öğrenci, polise verdiği ifadede bu yalanı tek başına kurgulamadığını; bir arkadaşının, devletin sağladığı kamu hizmetlerinden daha fazla yararlanabilmesi için kendisini bu yönde zorladığını iddia etti. 27 Nisan’da emniyet güçlerince gözaltına alınan 28 yaşındaki kadın hakkında "başkasının kimliğine bürünme" ve "izinsiz giriş" suçlarından adli işlem başlatıldı.