İtalya'nın Torino kentine yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Vidracco kasabasında, dağın içerisine gizlenmiş devasa bir yeraltı yapısı bulundu. "Damanhur" adlı topluluk tarafından 1978 yılında inşasına başlanan bu yapı, 1992 yılına kadar dış dünyadan tamamen gizli tutulmayı başardı.

SESLERİ MÜZİK VE DOĞA SESLERİYLE BASTIRDILAR

Oberto Airaudi tarafından kurulan topluluğun yaklaşık 500 üyesi, 16 yıl boyunca resmi kurumlardan hiçbir izin almadan yerin metrelerce altını kazdı. İnşaat süreci boyunca dikkat çekmemek adına hiçbir ağır iş makinesi veya teknolojik alet kullanılmadı.

Dağın kalbi çekiç, kazma, kürek ve kovalar yardımıyla, tamamen insan gücüyle oyuldu. Kayalardan çıkan ve çevrede şüphe uyandırabilecek yüksek gürültüler ise yüksek sesli müzik ve doğa sesleri açılarak kamufle edildi.

BEŞ KATLI YERALTI LABİRENTİ

Yerin 30 metre derinliğine kadar inen kompleks, yüzlerce metrelik koridorlarla birbirine bağlanan beş farklı seviyeden oluşuyor. Toplamda 8 bin 500 metrekarelik bir alanı kaplayan yapı, basit tünellerin ötesinde sanatsal bir mimari barındırıyor.

Kompleks içerisinde Aynalar Salonu, Küreler Salonu, Su Salonu, Toprak Salonu ve Labirent gibi isimler verilen özel odalar yer alıyor. Bu odaların duvarları ve tavanları el yapımı mozaikler, renkli vitray camlar, geometrik şekiller ve devasa heykellerle süslenmiş durumda.

HUKUKİ SÜRECİN ARDINDAN YASALLAŞTI

Devlet yetkililerinin yürüttüğü detaylı incelemelerin ardından, büyük bir el emeği barındıran bu yapının yıkılmaması yönünde karar çıktı. Yaşanan zorlu hukuki sürecin ardından yeraltı şehri tamamen yasallaştırıldı ve tescil edildi.

Günümüzde resmi bir unvanı olmasa da birçok çevre tarafından "dünyanın sekizinci harikası" olarak anılan bu gizemli tapınak, kapılarını dış dünyaya açtı. Yapı, her yıl binlerce turisti ağırlayan yasal bir kültür mirası olarak varlığını sürdürüyor.