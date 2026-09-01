'Çocuklar Duymasın' adlı fenomen dizide canlandırdığı 'Dar Gömlek Tolga' karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Serkan Balbal, 19 Mart 2024 tarihinde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınmış, 50 günlük tutukluluk sürecinin ardından 'itirafçı' olarak tahliye edilmişti.



Savcılık tarafından Kasım 2025'te tamamlanan iddianamede, Murat Kapki'nin kasası olduğu öne sürülen Balbal için 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte bilinçli şekilde yardım etmek' ve 'Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklamak' suçlarından toplam 7 yıl 4 aydan 16 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.



HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK



9 Mart'ta başlayan İBB davasında şu ana kadar tutuklu sanıkların savunmalarıyla devam edilirken, 17 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla iddianamede suçlanan tutuksuz sanıklar da savunma için kürsüye gelmeye başladı.



Bu kapsamda duruşmanın ilerleyen günlerinde oyuncu Serkan Balbal'ın da hakkında isnat edilen suçlara ilişkin savunma vermek amacıyla mahkeme salonunda hazır bulunacağı öğrenildi.





İfadesinde Berat Kapki'den ve Feyza Kapki'den elden 12 milyon 400 bin lira civarında para aldığını ve söz konusu paranın halihazırda banka hesaplarında durmaya devam ettiğini söyleyen Balbal, Kapki ile tanıştığı süreç hakkında "2010-2012 yılları arasında yapımcısı olduğum filmlerin vizyon öncesi reklamları için duvar kiralama ihtiyacım olduğundan dolayı Murat Kapki ile tanıştım. Bazı radyolara gayrıresmi ortak oldum. Aramızdaki nakit para alışverişlerinin birçoğu bu aramızdaki ticari ilişki neticesinde oluşan borçlardan kaynaklanmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.