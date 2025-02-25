Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, hakkında 16 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.B. jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonla yakalandı.
Jandarma ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlülere yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu doğrultuda, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 16 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası bulunan S.B., Çaltıözü Mahallesi'nde yapılan operasyonla yakalandı.
Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilmek üzere ilgili kurumlara sevk edildi.