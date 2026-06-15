Kayseri'de, iki ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 8 ay 5 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.T. (26), polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, “hırsızlık” ve “konut dokunulmazlığını ihlal” suçlarından aranan Y.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan araştırmalar sonucunda firari hükümlünün bulunduğu adres tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla Y.T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, daha sonra cezaevine teslim edildi.