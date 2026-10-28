Almanya'da 16 yılı aşkın süredir hastalık izninde olmasına rağmen maaşını almaya devam eden 62 yaşındaki bir öğretmen hakkında dava açıldı. Savcılık, öğretmenin çalışabilecek durumda olduğu hâlde sahte sağlık raporlarıyla iş göremezlik izlenimi verdiğini öne sürüyor. Yalnızca son 4 yılda devlete yaklaşık 248 bin euro zarar verdiği belirtilen öğretmenin, 2009'dan bu yana aldığı toplam maaşın 800 bin euroyu aştığı tahmin ediliyor.

Almanya'nın Duisburg kentindeki savcılık, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde görev yapan öğretmen hakkında 11 ağır dolandırıcılık ve iki belgede sahtecilik suçlamasıyla iddianame hazırladı. Focus'un haberine göre, öğretmenin son olarak 11 Şubat 2009'da ders verdiği, bu tarihten sonra ise sınıfa dönmediği belirlendi.

Buna rağmen kamu görevlisi statüsündeki öğretmen, tam maaş almaya devam etti. A13 maaş kademesinde bulunan öğretmenin aylık brüt gelirinin yaklaşık 5 bin ile 6 bin 200 euro arasında olduğu tahmin ediliyor.

Savcılık, öğretmenin sağlık sorunları nedeniyle çalışamadığı izlenimi yarattığını ve devamsızlığını psikolojik rahatsızlıklara dayandırdığını iddia ediyor.

Son 4 yılda devlete 248 bin euro zarar

Soruşturma kapsamında öğretmenin, Mart 2021 ile Mart 2025 arasında işverenine 10 iş göremezlik belgesi sunduğu tespit edildi. Savcılık, bu belgelerle yetkililerin kasten yanıltıldığını öne sürüyor.

İddianamenin yalnızca bu dönemi kapsamasının nedeni ise daha eski suçlamaların zaman aşımına uğramış olması.

Savcılığın hesaplamalarına göre öğretmen, yalnızca 2021'den itibaren devlete yaklaşık 248 bin euro zarar verdi. 16 yılı aşkın süre boyunca aldığı maaşların toplamının ise 800 bin euroyu aştığı tahmin ediliyor.

16 yıllık devamsızlık tesadüfen ortaya çıktı

Olayın bu kadar uzun süre fark edilmemesi de dikkat çekti. Öğretmenin durumu, 2025 baharında Düsseldorf bölge idaresinde göreve başlayan yeni bir çalışanın dosyaları incelemesiyle ortaya çıktı.

Dosyaları devralan çalışan, öğretmenin 2009'dan beri ders vermediğini ve devamsızlığını yıllardır psikiyatrik sağlık raporlarıyla gerekçelendirdiğini fark etti.

Buna rağmen öğretmen, 15 yılı aşkın süre boyunca çalışma kapasitesini değerlendirmek üzere resmi bir doktor muayenesine yönlendirilmemişti.

Bunun üzerine yetkili makamlar, öğretmenin mesleğini yapabilecek durumda olup olmadığını belirlemek amacıyla Nisan 2025'te sağlık muayenesi yapılmasına karar verdi, ancak öğretmen, bu karara itiraz etti. Uzun süredir hastalık izninde olduğunu belirten kadın, artık böyle bir muayeneye gerek bulunmadığını savunarak konuyu mahkemeye taşıdı.

Mahkeme ise öğretmenin itirazını kabul etmedi.

Mahkemeden yetkililere sert eleştiri

Öğretmenin açtığı davayı iki aşamada da kaybettiği bildirildi. Münster Yüksek İdari Mahkemesi, yetkili makamların 16 yıllık devamsızlığın ardından da öğretmenden nörolojik ve psikiyatrik muayeneden geçmesini isteyebileceğine hükmetti.

Hakimler, okul yönetiminin ve ilgili idarenin yıllarca hareketsiz kalmasını da sert sözlerle eleştirdi.

Alman mevzuatına göre, uzun süre sağlık sorunları nedeniyle görevini yapamayan kamu görevlilerinin çalışma kapasiteleri değerlendirilmek zorunda. Bu değerlendirme sonucunda kişinin görevine dönüp dönemeyeceği veya sağlık nedenleriyle emekliye ayrılmasının gerekip gerekmediği belirleniyor.

Mahkeme, kalıcı iş göremezlik durumunun altı aylık bir aranın ardından değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Yetkililerin yıllarca herhangi bir işlem yapmamasını ise anlaşılmaz buldu.

Hastalık iznindeyken dalış yaptı mı?

Öğretmenin hastalık izni sırasında günlük yaşamında tamamen pasif kalmadığı da Alman basınında yer alan haberlerle gündeme geldi.

Bild gazetesinin haberine göre kadın, alternatif tıpla ilgilendi, girişimcilik yarışmalarına katıldı ve geliştirdiği özel bir el kremiyle 5 bin euro ödül kazandı. Ayrıca Duisburg'da iki dairesinin bulunduğu da öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında, öğretmenin hastalık izni sırasında başka bir mesleki faaliyette bulunduğu yönündeki şüphe doğrulanmadı.

Olayın medyada geniş yer bulmasının ardından Duisburg Savcılığı da soruşturma başlattı. Soruşturmacılar, okul yönetiminden çeşitli belgeler aldı. Bunlar arasında 25 Kasım 2025 tarihli resmi sağlık raporu da bulunuyordu. Savcılığa göre rapor, suç şüphesini güçlendirdi.

Müfettişler, bu yılın mart ayında öğretmenin evinde de arama yaptı. Soruşturmanın bir bölümünde kadının dalış faaliyetleri de incelendi.

Savcılık, öğretmenin dalış yapabilmek için iki sahte sağlık sertifikası düzenlediğini de iddia ediyor. Söz konusu belgelerde imzası bulunduğu öne sürülen doktorların gerçekte var olmadığı belirtiliyor.

Öğretmen hakkındaki suçlamalar henüz kesinleşmedi

Duisburg Savcılığı, 62 yaşındaki öğretmen hakkında bölge mahkemesinde iddianame hazırladı. Sanığın suçlamalara ilişkin henüz bir açıklama yapmadığı bildirildi.

Öğretmene yöneltilen suçlamalar henüz kesinleşmiş değil. Yargılama sonucunda suçlu olup olmadığına mahkeme karar verecek.