Hawaii'nin Oahu Adası'ndaki Poka'i Körfezi, bu ay sıra dışı bir doğa olayına tanıklık etti. On yılı aşkın süredir kumların altında kalan ve bin yıllık geçmişe sahip olduğu düşünülen 26 adet petroglif (taşa oyulmuş figür) gelgitin çekilmesiyle yeniden görünür hale geldi. Ancak bu sembollerin ortaya çıkışı yalnızca kültürel bir keşif olarak değil, doğal felaketin habercisi olarak da yorumlandı.

BÜYÜK DEPREMLE ARASINDA ÇARPICI ZAMANLAMA

Petrogliflerin gün yüzüne çıkmasından sadece birkaç gün sonra Rusya açıklarındaki 8.8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Kamçatka bölgesini sarsan bu deprem, 1952'den bu yana yaşanan en büyük sarsıntı olarak tarihe geçti. Ardından tsunami uyarıları yapıdlı, ABD'nin batı kıyılarında su seviyesi yükseldi, Hawaii'de ise geçici tahliye emirleri verildi.

Yerli Hawaiililere göre, bu zamanlama tesadüf değil. Kültürel uygulayıcı Glen Kila, bu antik figürlerin atalar tarafından bırakılmış birer çevresel uyarı olduğunu savunuyor:

"Semboller bize okyanusun yükseldiğini söylüyor. Bu bir felaket mesajı olabilir."

PETROGLİFLERDE NE ANLATILIYOR?

26 sembolün 18'i insan benzeri "çöp adam" figürlerini andırıyor. Kalanları ise sembolik cinsel figürler içeriyor. En büyük figürün biri yukarı, biri aşağıyı işaret eden iki eli bulunuyor. Kila'ya göre bu sembol, yarı tanrı Maui'yi temsil ediyor.

Antik Hawaii inancına göre Maui, adaları denizden çıkaran ve güneşi yakalayan büyük bir varlık.

Cam gibi durgun okyanus yüzeyinde, yosunla kaplı kumtaşlarının arasından görülen bu figürler, yalnızca yılın belli dönemlerinde veya çok özel hava koşullarında ortaya çıkabiliyor.

SEMBOLLERİN DOĞAYLA İLİŞKİSİ DOĞRU OLABİLİR

ABD'li arkeologlar bu figürlerin büyük kısmının 600 ila 1.000 yıl öncesine ait olduğunu ve dini-törensel anlamlar taşıyabileceğini belirtiyor. Ancak yazılı bir açıklama bulunmadığı için mesajlarının kesin yorumu yapılamıyor.

Her ne kadar bilimsel bir bağ kurulmasa da yerli halk ile çevreciler arasında bu sembollerin doğayla uyumlu yaşamanın gerekliliği yönünde bir çağrı olduğu fikri yayılıyor.

ABD Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA), Hawaii sahillerinde tsunami riski devam ederken vatandaşlara, "Teknelerinizi derin sulara çekin. Kıyıya yaklaşmayın. Okyanusa bağlı alanlardan en az 30 metre uzak durun" şeklinde uyarıda bulundu.