Yeni Zelandalı Tom Neale'ın 16 yıl boyunca tek başına yaşadığı Cook Adaları'na bağlı Suwarrow atolü, günümüzde koruma altındaki bir doğal yaşam alanı olarak varlığını sürdürüyor.

Wellington'da 1902 yılında doğan ve Deniz Kuvvetleri'ndeki görevinin ardından Pasifik'te yolculuklara çıkan Neale, ilk kez İkinci Dünya Savaşı sırasında ikmal göreviyle gittiği Suwarrow atolüne Ekim 1952'de yerleşti.

1952-1954, 1960-1963 ve 1967-1977 yılları arasında üç farklı dönemde adada kalan Neale; tarım, hayvancılık ve balıkçılıkla yaşamını sürdürdü. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Mart 1977'de adadan ayrılan Neale, aynı yıl Rarotonga'da 75 yaşında hayatını kaybetti.

Neale'ın ayrılışının ardından Cook Adaları hükümeti, 1978 yılında atolü, çevresindeki resifleri ve 6 kilometrelik deniz alanını kapsayacak şekilde ülkenin ilk milli parkı ve kuş koruma alanı ilan etti.

DÜNYADAKİ KUŞ NÜFUSUNUN YAKLAŞIK %9'UNA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Günümüzde üzerinde kalıcı yerleşim bulunmayan Suwarrow atolüne girişler izin şartına bağlı olarak gerçekleştiriliyor. Bölgedeki kasırga sezonu nedeniyle kasım ve mart ayları arasında insan erişimine kapatılan atol, yaklaşık 30 adacıktan oluşuyor.

Çevre araştırmaları, atolün küçük fırkateyn kuşlarının dünya nüfusunun yaklaşık %9'una ev sahipliği yaptığını gösteriyor. Kırmızı kuyruklu tropik kuşları ve karartı sumrularının kuluçka alanı olan bölgede; hindistan cevizi yengeçleri, yeşil deniz kaplumbağaları ve çeşitli köpekbalığı türleri bulunuyor.

Adada Neale'dan kalan ahşap kulübe günümüzde mevsimlik korucular tarafından kullanılırken, yapının bir bölümü denizciler için kütüphane olarak hizmet veriyor. Kulübenin yanında Neale'a ait beton bir büst yer alıyor.