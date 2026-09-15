Boris ve Rosa'nın araziye ilk geldiği dönemde ortada ev dahi bulunmuyordu. Çalılık ve ağaçlarla kaplı alanı yıllar boyunca kendi imkanlarıyla dönüştüren çift, bugün oğulları Riu ile birlikte burada yaşıyor. Aile arazi üzerinde 16 yıldır çalışmasına rağmen burayı kalıcı olarak evleri haline getirmelerinin yaklaşık 5 yıl önce gerçekleştiğini belirtiyor.

EVLERİNİ KENDİ ELLERİYLE YAPTILAR

Çift, arazi üzerinde yıllar içinde dört küçük yapıdan fazlasını inşa etti. Yapılarda özellikle araziden çıkarılan toprak, saman, ahşap, eski cam şişeler ve yeniden kullanılabilecek malzemeler değerlendirildi. İlk yaptıkları yapılardan biri olan küçük evde, çatının su geçirmemesi için buldukları eski bir kamyon brandasını dahi kullandılar.

Boris, ilk yapılarından birini henüz 20'li yaşlarının başındayken inşa etmeye başladığını anlatıyor. Yıllar içerisinde farklı doğal yapı tekniklerini deneyen aile, hazır malzemeler satın almak yerine mümkün olduğunca ellerindeki kaynaklardan yararlanmayı tercih etti.

Arazinin en dikkat çekici özelliği ise geleneksel elektrik ve su şebekelerine bağlı olmaması. Eve dışarıdan elektrik kablosu ya da su borusu ulaşmıyor.

ELEKTRİĞİ GÜNEŞTEN, SUYU KUYUDAN KARŞILIYORLAR

Ailenin elektriği arazide kurulan güneş panellerinden geliyor. Panellerin ürettiği enerji bataryalarda depolanarak evin aydınlatılması ve günlük elektrikli cihazların çalıştırılması için kullanılıyor. Böylece aile elektrik şebekesine ihtiyaç duymuyor.

Su konusunda ise çift büyük bir avantajla karşılaştı. Araziyi satın aldıklarında burada önceki sahibi tarafından elle kazılmış eski bir kuyu bulunuyordu. Boris ve Rosa su ihtiyaçlarını bu kuyudan karşılayarak şehir suyu şebekesine bağlanmadan yaşamlarını sürdürüyor.

Bu sistem sayesinde aile geleneksel elektrik ve su faturası ödemiyor. Ancak bu, yaşamlarının hiçbir maliyeti olmadığı anlamına gelmiyor. Güneş enerjisi sisteminin kurulması, bakımı ve zaman içerisinde özellikle bataryaların yenilenmesi gibi giderler bulunuyor.

Aile yiyecek konusunda da dışarıya olan bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. Arazide sebze yetiştiriyor, organik bahçeler oluşturuyor ve yumurta için tavuk besliyorlar. Buna rağmen ihtiyaç duydukları bütün gıdayı kendileri üretmiyor ve bazı ürünleri satın almaya devam ediyorlar.

Boris ve Rosa, amaçlarının dünyadan tamamen kopmak olmadığını söylüyor. Çift için asıl hedef, elektrikten suya ve gıdaya kadar mümkün olan alanlarda dışarıya olan bağımlılığı azaltmak ve kurdukları yaşam alanını oğullarına bırakabilecekleri kalıcı bir mirasa dönüştürmek.