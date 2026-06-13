Adalet Bakanı Akın Gürlek, Manisa’da 2010 yılında yaşanan bebek ölümüyle ilgili faili meçhul dosyanın 16 yıl sonra aydınlatıldığını açıkladı. Bakan Gürlek, Sağlık Bakanlığı topuk kanı verileri üzerinden yapılan çapraz sorgulamaların dosyada kırılma noktası olduğunu belirtti.

Gürlek, ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarıyla koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda olayın üzerindeki sis perdesinin kaldırıldığını ifade etti.

TOPUK KANI VERİLERİ DOSYADA KIRILMA NOKTASI OLDU

Bakan Gürlek’in açıklamasına göre, 2010 yılında Manisa’da yaşanan bebek ölümü dosyası öncelik verilen dosyalar arasında yer aldı. Bu ay içerisinde Sağlık Bakanlığı topuk kanı verileri üzerinden yapılan çapraz sorgulamalar, olayın 16 yıl sonra aydınlatılmasında kritik rol oynadı.

Topuk kanı kayıtları, nüfus kayıtları, sağlık verileri ve tanık beyanları üzerinden yapılan incelemelerde, bebeğini dünyaya getirdikten sonra çöp konteynerinin yanına bıraktığı değerlendirilen şüpheli tespit edildi.

ŞÜPHELİ VE KARDEŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında, bebeğini doğurduktan sonra çöp konteynerinin yanına bıraktığı belirlenen şüpheli ile olaya iştirak ettiği değerlendirilen kardeşi hakkında gözaltı kararı verildi.

“HER DOSYANIN İZİNİ SÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Adalet Bakanı Gürlek açıklamasında, hukuk devletinin görevinin mazlumun hakkını aramak, maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve suç işleyenlerin hukuk önünde hesap vermesini sağlamak olduğunu vurguladı.

Gürlek, olayın aydınlatılmasında görev alan Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı savcılarına ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederek, “Her bir dosyanın izini sabırla sürmeye, hakikati ortaya çıkarmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.