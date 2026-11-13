Avrupa merkezli havacılık pazarında maliyet baskısı kaynaklı kapanmalara bir yenisi daha eklendi. 2010 yılından bu yana sektörde faaliyet gösteren Slovakya merkezli hava yolu şirketi AirExplore, ticari operasyonlarını kalıcı olarak sonlandırdığını duyurdu.

10 KASIM İTİBARIYLA OPERASYONLAR DURDURULDU

TheStreet'te yer alan bilgilere göre; charter ve ACMI (uçak, mürettebat, bakım ve sigorta) kiralama alanında hizmet veren AirExplore, 10 Kasım itibarıyla tüm uçuşlarını durdurdu.

Şirket yönetimi, ticari uçuş yetkisi anlamına gelen Hava İşletme Ruhsatı'nı (AOC) ilgili havacılık otoritesine teslim etmek üzere resmi başvuruda bulundu. Şirketten yapılan veda açıklamasında ise 16 yıllık süreçte birlikte çalışılan personele, yolculara ve iş ortaklarına teşekkür edildi.

BORÇ YÜKÜ KATLANDI, YAKIT MALİYETLERİ ZORLADI

Havacılık veri platformu ch-aviation verilerine göre şirketin kapanma sürecini tetikleyen en temel unsur finansal tablodaki bozulma oldu.

2025 yılı sonunda 12 milyon euro olarak kaydedilen AirExplore'un toplam borcu, kısa sürede neredeyse iki katına çıkarak 22,4 milyon euro (yaklaşık 25 milyon dolar) seviyesine ulaştı.

2026 yılı boyunca jet yakıtı fiyatlarında yaşanan artışın da şirketin nakit akışını ve operasyonel sürdürülebilirliğini doğrudan olumsuz etkilediği ifade edildi.

SATIN ALMA VE BİRLEŞME PLANLARI SONUÇ VERMEDİ

Filosunda beş adet Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı bulunduran AirExplore, Haziran 2023'te Litvanya merkezli havacılık grubu Avia Solutions Group bünyesine katılmıştı.

Satın alma sonrasında şirketin, grubun bir diğer iştiraki olan Litvanyalı KlasJet ile birleştirilmesi planlanmış ancak bu adım hayata geçirilememişti. AirExplore'un kapanma kararının ardından ana şirket Avia Solutions Group'un da artan borç ve operasyonel baskılar sebebiyle filo küçültme ve üst yönetimde yeniden yapılanma sürecine girdiği bildirildi.

2026 YILINDA RUHSATINI KAYBEDEN DİĞER ŞİRKETLER

AirExplore'un çekilmesiyle birlikte 2026 yılında operasyonlarını durduran veya ruhsatı iptal edilen hava yolu şirketlerinin listesi genişledi. Yıl içerisinde sektörde yaşanan diğer kapanma ve ruhsat iptalleri şu şekilde sıralandı:

Mart 2026: Slovenya merkezli charter şirketi AlpAvia mali sorunlar nedeniyle faaliyetlerine son verirken, ABD merkezli Starflite Aviation'ın ruhsatı güvenlik denetimlerinde tespit edilen usulsüzlükler gerekçesiyle geri alındı.

Mayıs 2026: Karayipler bölgesinde hizmet veren Bestfly Aircraft Management Aruba'nın işletme ruhsatı iptal edildi.

Temmuz 2026: Rusya'nın bölgesel hava yolu taşıyıcılarından Izhavia'nın uçuş ruhsatı iptal edildi.