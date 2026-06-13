Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 36 yaşındaki Beren D. ile kardeşi 34 yaşındaki Gurbet Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Beren D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Gurbet Ç. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

ÇÖP KONTEYNERİNİN YANINA BIRAKTI

Soruşturma dosyasına göre Beren D'nin ifadesinde, evlilik dışı bir ilişkiden hamile kaldığını, doğumu İzmir'de gerçekleştirdikten sonra bebeği Manisa'da bir çöp konteynerinin yanına bıraktığını anlattığı öğrenildi. Kardeşi Gurbet Ç'nin de benzer yönde ifade verdiği belirtildi.

ÇAPRAZ SORGULAMA SONUCU AYDINLATILDI

Yıllarca faili meçhul olarak kalan olayın çözülmesinde ise teknolojik incelemeler etkili oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2010 yılında yaşanan bebek ölümünün Sağlık Bakanlığına ait topuk kanı verileriyle gerçekleştirilen çapraz sorgulama sonucunda aydınlatıldığını duyurdu.