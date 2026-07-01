İtalya'nın dünyaca ünlü turizm şehri Venedik’in hemen açıklarında, suların ortasında kaderine terk edilmiş küçük bir ada yer alıyor: Poveglia.

Dışarıdan bakıldığında sessiz ve huzurlu bir Akdeniz adasını andıran bu izole kara parçası, aslında yüzyıllar boyunca karantinanın, sürgünün ve toplu ölümlerin merkezi oldu. Tarihçilerin tahminlerine göre, Avrupa’yı kırıp geçiren Kara Veba salgını döneminde 160 binden fazla insanın hayatını kaybettiği ve bugün tamamen terk edilmiş olan bu "Ölüm Adası", İtalya'nın en çok korkulan ve yaklaşılmaya bile cesaret edilemeyen yerlerinin başında geliyor.

Toprağın büyük bir kısmı insan kemiğinden oluşuyor

Poveglia Adası, yüzyıllar boyunca veba salgınına yakalanan veya hastalık şüphesi taşıyan binlerce insanın zorunlu karantina bölgesi olarak kullanıldı.

Salgının yarattığı panik döneminde, sadece hastalar değil, en ufak bir semptom gösteren herkes bu adaya sürgün edildi ve kendi hallerine bırakıldı. Adada hayatını kaybeden 160 bini aşkın insanın cesetleri toplu mezarlara gömüldü, hatta salgının zirve yaptığı dönemlerde topluca yakıldı. Bu nedenle günümüzde bile adanın toprak yapısının büyük bir kısmının insan kemiği ve külünden oluştuğu belirtiliyor.

Akıl hastanesi olarak da kullanıldı

Adanın ürpertici tarihi, veba salgınından sonra da son bulmadı. 20. yüzyılın başlarında Poveglia, bu kez bir akıl hastanesine ev sahipliği yapmaya başladı. Tamamen izole ve dış dünyadan kopuk olan bu hastanede, başhekimin hastalar üzerinde anestezi olmadan ilkel ve vahşi tıbbi deneyler yaptığına dair söylentiler yayıldı. Efsaneye göre, yaptığı işkencelerin ardından akıl sağlığını yitiren ve hastanedeki hayaletleri gördüğünü iddia eden doktor, adadaki yüksek çan kulesinden atlayarak intihar etti. O günden sonra hastane kapatıldı ve ada tamamen boşaltıldı.

Sivil girişine kapalı

Yıllardır İtalyan hükümeti tarafından sivillerin girişine yasaklanan ve balıkçıların bile ağlarına insan kemiği takılır korkusuyla yaklaşmadığı Poveglia Adası, geçtiğimiz dönemde dünyaca ünlü YouTube kanalı Yes Theory ekibi tarafından özel izinle ziyaret edildi.

Terk edilmiş akıl hastanesini, çöken çan kulesini ve bitki örtüsünün altında kalmış toplu mezarları yerinde inceleyen ekip, adanın karanlık geçmişini ve neden hâlâ Avrupa'nın en tekinsiz yeri olarak kabul edildiğini çarpıcı görüntülerle gözler önüne serdi.