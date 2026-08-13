Güney Afrikalı enerji teknolojisi şirketi Plentify ile batarya ve inverter üreticisi Deye’nin ortaklığında yürütülecek projede yeni bir dev tesis inşa edilmeyecek. Bunun yerine evlerde halihazırda kullanılan Deye bataryaları, Plentify’ın yazılım platformu üzerinden birbirine bağlanacak ve gerektiğinde tek bir büyük enerji kaynağı gibi yönetilecek.

160 BİN BATARYA TEK SİSTEMDEN YÖNETİLECEK

Güney Afrika’da geçmiş yıllarda yaşanan elektrik kesintileri, çok sayıda hanenin güneş paneli ve batarya sistemlerine yönelmesine neden oldu. Ülkedeki güneş enerjisi sistemlerinin yüzde 90’dan fazlasında batarya bulunuyor. Kesintilerin azalmasıyla birlikte bu bataryaların önemli bölümü günün uzun bir kısmında kullanılmadan bekliyor. Yeni sistem, atıl durumdaki kapasiteyi elektrik şebekesinin ihtiyaç duyduğu anlarda değerlendirmeyi hedefliyor.

Sanal enerji santralinde yazılım, sisteme bağlı binlerce bataryanın ne zaman enerji depolayacağını ve uygun koşullarda ne zaman elektrik sağlayacağını koordine edecek. Böylece talebin yükseldiği saatlerde şebeke üzerindeki yükün hafifletilmesi ve mevcut enerji altyapısının daha verimli kullanılması amaçlanıyor.

KAPASİTESİ MEVCUT DEV PROJEYİ GERİDE BIRAKIYOR

Evlerdeki bataryaların toplam depolama kapasitesi yaklaşık 2,7 gigavatsaate ulaşıyor. Bu miktar, Güney Afrika'nın kamu elektrik şirketi Eskom'un mevcut 1,4 gigavatsaatlik batarya depolama programının neredeyse iki katına karşılık geliyor. Böylece ülkenin farklı noktalarına dağılmış ev bataryaları, büyük ölçekli enerji altyapısına destek verebilecek bir kaynağa dönüşecek.

Sistem ev sahiplerine de ekonomik fayda sağlayabilir. Başlangıçta elektrik kesintilerine karşı yedek güç amacıyla satın alınan bataryaların şebeke hizmetlerinde kullanılmasıyla hanelerin gelir veya tasarruf elde etmesi hedefleniyor. Projede yeni batarya satın alınması yerine mevcut cihazların değerlendirilmesi planlanıyor.

İş birliği yalnızca bataryalarla sınırlı kalmayacak. Deye, Plentify'ın sıcak su sistemlerinin elektrik tüketimini akıllı şekilde yöneten HotBot cihazını da Güney Afrika'da sunacak. Böylece gelecekte evlerdeki farklı elektrikli sistemlerin de sanal enerji santraline dahil edilerek ülkenin şebekesini desteklemesi amaçlanıyor.