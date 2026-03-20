Remzi Pajo, beş yıl önce Sarıcapaşa Mahallesi’ndeki Mahmut Ağa Cami Sokak’ta bulunan bir arsayı 160 bin liraya satın aldı.

Geçtiğimiz yıl arsayı değerlendirmek için girişimlerde bulunan Pajo’nun planları, bölgede 15. yüzyıla ait Mahmut Ağa Camisi’nin yer almış olabileceği ihtimali üzerine değişti. Bu şüphe doğrultusunda Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu sürece dahil oldu.

Kurulun talimatıyla Edirne Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından arsada kazı çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu camiye ait kalıntılara ulaşıldı.

'KAZI SONUNDA SÖYLENTİLER DOĞRU ÇIKTI'

Arsayı bir aile dostundan aldığını belirten Pajo, "Burada kayıp bir tane caminin olduğu söyleniyordu; Mahmut Ağa Camisi diye. Arsamın içine kadar temellerin çıktığını gördüklerini söylediler. Anıtlar kurulu müzeye yazı göndermiş, müzeden görevlilerle burada kazıya başladık geçen yaz. Çıkan temellerde arsamın içine kadar temellerinin geldiğini gördük, doğru çıktı. Devamının da mezarlık olduğu dile getiriliyor ama ne kadar doğrudur bilmiyorum tabii" ifadelerini kullandı.

BENZER ŞEKİLDE ÇOK YAPI VAR'

Emekli sanat tarihçisi Prof. Dr. Engin Beksaç, Edirne'de benzer şekilde çok sayıda yapı olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Yıkılmış, terk edilmiş, arsası satılmış mescitler çok. Özellikle olayın başlangıcı 1930’lu yılların sonları ve 1940’lı yıllara kadar giden bir öykünün parçası buraları. Bu dönemde pek çok mescit ve benzeri yapı, Osmanlı yapısı satılıyor, özel mülkiyete geçiyor ve ondan sonra da bir sürü problem dizgisi Edirne'nin başına kalıyor. Buradaki de aynı olay. Burada zaten bilinen bir konumda. Çıkacak olması beklenirdi ve beklendiği gibi de çıkmış. Arkasında da bir haziresi de var. Hazinenin izleri de var."

'KORUMA ALTINA ALINSIN' ÇAĞRISI

Kentte, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan mahallelerde, bu tip yapıların çıkmasının normal olduğunu kaydeden Prof. Dr. Beksaç, "Bu durum Edirne için normal. Çünkü başka yerlerde de benzeri binalar var. Özellikle eski Osmanlı mahallelerinde bu tip binaların çıkması son derece doğal. Bunun tek çözümü var; mülkiyet sahibinin malının resmileştirilmesi ve bunun tapusunun devlet üzerine alınması ve buraların koruma altına alınmasıdır. Bundan başka hiçbir çözümü yok bunun" ifadelerini kullandı.