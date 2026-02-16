Chelsea'den serbest bırakıldıktan sonra görüştüğü 18 kulüp arasından Robin van Persie faktörü nedeniyle Feyenoord'u tercih eden Raheem Sterling, çalışma izni henüz çıkmadığı için sahada ve antrenmanlarda yer alamadı.

ROBİN VAN PERSİE ANINDA DÜĞMEYE BASTI

Başarılı çalıştırıcı, 6 aydır sahalardan uzak kalan oyuncusu için çareyi idmanı Belçika'ya taşımakta buldu. Van Persie "Bu hamleyi onun için yapıyoruz. Takımla kaynaşması için fiziksel açığını kapatması şart" açıklamasını yaptı.

31 yaşındaki yıldız futbolcunun yarım sezonluk sözleşmesinin, performansına bağlı olarak uzatılması planlanıyor. 6 aydır tek bir resmi maça dahi çıkmayan Sterling'in kondisyon durumu ise Van Persie'nin hazırladığı özel programlarla teste tabii tutulacak.

DEĞERİ 160 MİLYON EUROYU GÖRDÜ

İngiltere dışında henüz hiçbir ülkede oynamayan ve Liverpool altyapısından çıkan Sterling; Manchester City, Chelsea ve Arsenal gibi Premier Lig devlerinde boy gösterdi. 2019'da Guardiola yönetimindeki Manchester City'de kariyerinin zirvesini yaşayan Sterling'in piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 160 milyon euroyu gördü.