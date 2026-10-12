Zirvede 19. yüzyıldan bu yana bilinen yarık; 35 metre uzunluğa, 60 metre derinliğe ve 6 metre genişliğe ulaşmış durumda. Özellikle güneybatı yamacındaki "Yarık 6" bölgesinde hareketlilik en üst seviyeye çıkarken, dağdaki kayma hızının ilkbaharda haftada 5 milimetreye kadar yükselmesi uzmanları alarma geçirdi.

Münih Teknik Üniversitesi (TUM) araştırmacıları, bölgeye kurdukları 30'dan fazla sensör, drone ve lazer tarayıcılarla dağı kesintisiz izliyor. Elde edilen anlık veriler sayesinde olası bir çökme öncesinde bölgenin erişime kapatılması hedefleniyor.

BELEDİYE BAŞKANLARINA SMS GÖNDERİLECEK

Kaya düşmesi riski nedeniyle Avusturya tarafındaki Bäumenheimer tırmanış rotası ve zirve altındaki emniyetli hatlar kullanıma kapatılırken, riskin doğrudan bir yerleşim yerini tehdit etmediği, olası bir tehlikede çevre belediye başkanlarının SMS ile bilgilendirileceği belirtiliyor.

Aşırı yağışlar, fırtınalar ve kar erimesinin yanı sıra iklim değişikliğinin tetiklediği sert hava olayları kaya kopmalarını hızlandırıyor. Uzmanlar, yüksek dağlarda bu tür erken uyarı sistemlerinin hayati önem taşıdığını ve uyarı süresinin bazen yalnızca birkaç saatle sınırlı kalabileceğini vurguluyor.