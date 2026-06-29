Savunma sanayi portalı Defense Express’in aktardığı bilgilere göre Pentagon, hava savaşlarında dengeleri kökten değiştirecek stratejik bir adım atarak en az 1600 kilometre menzile sahip yeni bir hava-hava füze programı başlattı. Hava Kuvvetleri Uzun Menzilli Silah (AFLRW) adı verilen proje, ABD Hava Kuvvetleri’ne envanterdeki mevcut tüm füzelerin katbekat üzerinde, olağanüstü operasyonel yetenekler kazandırmayı hedefliyor.

İlk kritik temas kapalı kapılar ardında

Projenin ilk somut adımı, ABD Hava Kuvvetleri Yaşam Döngüsü Yönetim Merkezi (AFLCMC) ile önde gelen silah üreticileri arasında gerçekleştirilecek kapalı oturumlu toplantıyla atılacak. Ordu yetkilileri, bu toplantıda AFLRW programı kapsamında geliştirilecek füzenin teknik gereksinimlerini üreticilere sunacak. Programın temel şartları arasında modülerlik, açık bileşen mimarisi ve projenin en kısa sürede hayata geçirilmesi arzusu yer alıyor.

"Yüksek değerli" uçaklar vurulacak

AFLRW programı, temelde benzer bir menzile sahip, düşman hava savunma sistemleri ile deniz hedeflerini vurabilecek bir hava-yer varyantını da öngörüyor. Ancak Pentagon'un planlamalarında hava-hava versiyonunun kesin bir önceliğe sahip olduğu vurgulanıyor.

Askeri analistler, 1600 kilometre menzilli bir hava-hava füzesinin küresel ölçekte çok dar ve spesifik bir hedef grubuna karşı kullanılacağını belirtiyor. Bu doğrultuda füzenin birincil hedefleri şunlar olacak:

Erken ihbar ve kontrol (AWACS) uçakları,

Havada yakıt ikmali sağlayan tanker uçaklar,

Stratejik askeri nakliye uçakları,

Ağır bombardıman uçakları.

Uzmanlar, bu sınıftaki destek uçaklarının vurulmasının, düşman hava kuvvetlerinin geniş bir harekat alanındaki operasyon kabiliyetini tamamen felç edebileceğine dikkat çekiyor.

En büyük zorluklar: Zaman ve hedef tespiti

Füzenin muazzam menzili, beraberinde çok ciddi teknik zorlukları da getiriyor. 1600 kilometrelik bir mesafede, füzenin hedefe ulaşma süresi (uçuş süresi) kritik bir parametreye dönüşüyor; çünkü hedef uçak bu süre zarfında konumunu önemli ölçüde değiştirebiliyor. Yapılan hesaplamalara göre füzenin ortalama uçuş süreleri şu şekilde öngörülüyor:

1.5 Mach (Ses hızının 1.5 katı) hızda: Yaklaşık 52 dakika,

3 Mach hızda: Yaklaşık 26 dakika,

5 Mach (Hipersonik) hızda: Yaklaşık 16 dakika.

Füzenin 5 Mach gibi yüksek bir hızda bile hedefe ulaşmasının 16 dakika sürmesi, silahın uçuş esnasında sürekli olarak anlık hedef koordinat verileriyle beslenmesini ve rota düzeltmesi yapmasını zorunlu kılıyor.

Bir diğer büyük zorluk ise 1600 kilometre mesafedeki bir hava hedefini hassas bir şekilde tespit ve takip edebilmek. ABD'nin bu sorunu aşmak için, mayıs ayında geliştirme sözleşmesi imzalanan uzay tabanlı uzaktan algılama projesi SB-AMTI (Space-Based Advanced Moving Target Indicator / Uzay Tabanlı Gelişmiş Hareketli Hedef Göstergesi) uydularından yararlanmayı planladığı belirtiliyor.