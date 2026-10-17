Peru’nun güneyindeki Apurímac bölgesinde, Las Bambas bakır madeni projesi kapsamında inşa edilen Nueva Fuerabamba şehrinde yeniden yerleşim süreci ve sonrasındaki gelişmeler dikkat çekiyor.

YENİ BİR YERLEŞİM YERİ İNŞA EDİLMESİNE KARAR VERİLDİ

Ülkenin en büyük bakır madenciliği operasyonlarından biri olan Las Bambas’ın geliştirilmesi aşamasında, Ferrobamba maden yatağının Fuerabamba yerel topluluğuna ait arazilerde yer alması nedeniyle bölge sakinlerinin taşınması gündeme geldi.

Maden tesislerinin kurulabilmesi amacıyla taraflar arasında varılan anlaşma doğrultusunda, topluluk üyelerinin nakledilmesi için yeni bir yerleşim yeri inşa edilmesi kararlaştırıldı.

YENİ KONUTLAR YAPILDI

Cotabambas eyaletine bağlı Challhuahuacho ilçesinde, Chila ve Choaquere toplulukları arasındaki alanda kurulan Nueva Fuerabamba’nın inşaatı 2010 yılında başlayıp 2011-2014 yılları arasında tamamlandı. Projede yedi farklı modelde 441 konut inşa edildi.

Yeni yerleşim alanına konutların yanı sıra eğitim merkezleri, sağlık kuruluşu, pazar yeri, toplum merkezleri, kiliseler, yeşil alanlar, yaşlı bakım tesisleri ile su, elektrik ve kanalizasyon altyapısı entegre edildi.

TAZMİNAT KAPSAMI VE YAŞAM ALANI DEĞİŞİMİ

Yaklaşık 1.600 kişiden oluşan 507 aileyi kapsayan reasentman (yeniden yerleşim) sürecinde konutlar, araziler, kamu altyapısı ve eğitim, sağlık ile gelir getirici programlar topluluğa sunulan tazminat paketinde yer aldı.

Süreçle birlikte bölge sakinleri yeni bir kentsel çevreye uyum sağlama ve sosyoekonomik faaliyetlerini yeni alana göre düzenleme sürecine girdi.

TAAHHÜT TARTIŞMALARI VE SON DURUM

Araştırmacı medya kuruluşu OjoPublico’nun 2022 tarihli haberine göre, Fuerabamba topluluğu üyeleri verilen taahhütlerin tam olarak yerine getirilmediğini belirterek maden projesi sahasındaki eski topraklarına geri döndü.

Madenci şirket ise yapılan sözleşmelerdeki yükümlülüklerin büyük bölümünün karşılandığını beyan ederken, taraflar arasındaki anlaşmazlıklar devam ediyor.