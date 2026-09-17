İstanbul'un tarihi miraslarından biri olan Şerefiye Sarnıcı, bugün itibarıyla yeni bir döneme girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamaya göre, T.C. kimlik kartını gösteren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 1 TL karşılığında sarnıcı ziyaret edebilecek.

T.C. KİMLİK KARTI YETERLİ

Uygulamanın, İstanbul'un kültürel mirasını daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedeflediği belirtildi. Ziyaretçilerin girişte yalnızca T.C. kimlik kartlarını ibraz etmeleri yeterli olacak.

1.600 YILLIK TARİHİ MEKAN

Açıklamada, Şerefiye Sarnıcı'nın İstanbul'un Tarihi Yarımada'daki en eski su yapılarından biri olduğu vurgulandı. Yapım kitabesi bulunmayan sarnıcın, mimari özelliklerine dayanarak 2. Theodosius döneminde (408-450) inşa edildiği öngörülüyor.

SU DEPOLAMA İHTİYACIYLA İNŞA EDİLDİ

İstanbul'un su kaynaklarının yetersizliği, nüfus yoğunluğu ve kuşatmalar nedeniyle su depolama yapılarına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. Yüzyıllar boyunca açık ve kapalı sarnıçlar kullanılırken, Şerefiye ve Yerebatan gibi görkemli kapalı sarnıçların Büyük Saray, Nymphaeum ve Zeuksippos banyolarına su sağladığı biliniyor.

YAPISAL ÖZELLİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Yaklaşık 24 metreye 40 metrelik alana kurulan ve tavan yüksekliği 11 metreye ulaşan Şerefiye Sarnıcı'nın içinde 45 yelken tonoz ve 32 sütun bulunuyor. Korinth üslubundaki sütun başlıkları, Marmara Adası mermerinden özel olarak üretildi ve akantus yapraklarıyla süslendi.

Yapının iç duvarları su geçirmez sıva ile kaplı, köşeleri ise su basıncına dayanıklı olacak şekilde kavisli tasarlandı. Duvar kalınlığı yaklaşık 2,5 metre olarak ölçülüyor.