Pahalı kimyasallara ve buğu önleyici spreylere artık servet harcamanıza gerek yok. Uzmanlar, sürücülerin özellikle kış aylarındaki en büyük kabusunu önlemek için banyonuzda zaten bulunan şaşırtıcı bir çözüm öneriyor. Hemen aracınıza bir kalıp sabun koyun; hem doğal hem etkili hem de görüşü engelleyen cam ihlallerinden kesen 2.500 sterlinlik (161 bin 565 TL) dev trafik cezalarından korunun...

EVDEKİ BASİT ÇÖZÜM: KALIP SABUN

Aracınızda bitmek bilmeyen buğulanma sorunuyla mı uğraşıyorsunuz? Otomotiv uzmanları, pahalı temizlik ürünleri ya da kimyasal spreyler yerine evde her an elimizin altında olan bir malzemeyle bu soruna kesin çözüm getiriyor. Özellikle sonbahar ve kış aylarında artan cam buğulanması sadece sürüş konforunu bozmakla kalmıyor, sürücü güvenliğini de ciddi şekilde tehlikeye atıyor. Ancak araçta uygulanacak pratik bir kalıp sabun yöntemiyle hem nemin cama tutunmasını engelleyebilir hem de ceza yemekten kurtulabilirsiniz.

GÖRÜNMEZ BİR NEM BARİYERİ OLUŞTURUYOR

Evlerimizin vazgeçilmezi olan kalıp sabunlar, içeriğindeki yağ asitleri ve yüzey aktif maddeler sayesinde harika bir su itici ve görünmez nem bariyeri görevi görüyor. Kuru bir kalıp sabunu aracınızın iç camlarına hafifçe sürüp ardından kuru bir mikrofiber bezle pürüzsüzleşene kadar sildiğinizde, cam yüzeyinde ince ve saydam bir koruyucu katman oluşuyor. Bu katman, kabin içindeki sıcak nemin soğuk cama tutunmasını doğrudan engelleyerek buğu oluşumunun önüne geçiyor.

161 BİN 565 TL CEZASI BULUNUYOR

Camlarda oluşan buğu, araç içindeki nemli havanın soğuk cam yüzeyiyle teması sonucu meydana gelir. Sürücünün görüş alanının kapanması ise hem ölümcül trafik kazalarına davetiye çıkarıyor hem de yetersiz görüşle trafiğe çıkılması nedeniyle ağır idari ve para cezalarına yol açıyor. Örneğin İngiltere Trafik Kanunu’na (Highway Code) göre görüşü engelleyen buğulu veya nemli camlarla yola çıkmanın, olası bir kaza veya ihlal durumunda cezası 2.500 Sterlin'e (161 bin 565 TL) kadar ulaşabiliyor. Bu yüzden buğuyla mücadele etmek sadece bir konfor tercihi değil, aynı zamanda yasal bir zorunluluk haline geliyor.

BİR KALIP SABUNUN SAĞLADIĞI FAYDALAR

Çok ucuz ve erişilebilir olan bu yöntem, tek bir uygulamayla camlarınızı haftalarca buğusuz tutarken spreyler gibi araç içinde zararlı gaz kokusu da bırakmaz. Sabahları camların çözülmesini beklemeden net bir görüş sağlayarak sürüş güvenliğini artırır ve klimayı sürekli en yüksek ayarda çalıştırma ihtiyacını ortadan kaldırarak yakıt tasarrufu sağlar.

DOĞRU UYGULAMA VE PÜF NOKTALARI

Kalıp sabun uygulamasını yaparken camın kesinlikle kuru ve temiz olduğundan emin olmalısınız. Sabunu cama sürdükten sonra beyaz lekeler kalmaması için kuru ve temiz bir mikrofiber bezle cam tamamen şeffaf ve parlayana kadar dairesel hareketlerle iyice silinmelidir. Ayrıca torpidoda veya koltuk altında açıkta bırakacağınız bir kalıp sabun, kabin içinde uzun süre ferah ve hoş bir temizlik kokusu da sağlayacaktır.