Amerika Birleşik Devletleri’nin Pennsylvania eyaletinde, otomobil sahiplerini dehşete düşüren devasa bir sahtekarlık zinciri resmi kayıtlarla deşifre edildi. Eyalet polisinin yürüttüğü soruşturma sonucunda, "Irvine Alignment" ve "Oilology" isimli oto tamir merkezlerinin, tam 161 araç üzerinde hiç yapılmamış tamirler için sahte rapor düzenlediği kesinleşti. Skandalın boyutları sadece parayla sınırlı kalmadı; bazı araçların tamir edilmek yerine, sahiplerinden habersiz yabancı kişilere "emanet araba" gibi kullandırıldığı belgelendi.

161 AYRI SUÇ KAYDI

Soruşturma raporlarına göre dolandırıcılık şebekesi şu şekilde çalıştı: "Oilology" dükkanının sahibi Keith Smith, müşterilerden araçları tamir bedelini alarak teslim aldı ancak araçlara elini bile sürmedi. Ardından devreye "Irvine Alignment" dükkanının sahibi Kenneth Anderson (58) ve teknisyeni Bryan Nicklas (63) girdi. Bu ikili, araçları hiç kontrol etmeden "güvenli ve kusursuz" onaylı muayene raporlarını imzaladı. Böylece teknik olarak yola çıkması sakıncalı olan onlarca araç, sahte belgelerle trafiğe geri salındı.

SAHİBİ TAMİR BEKLEDİ ARABASIYLA BAŞKASI GEZDİ

Skandalın en akılalmaz detayı ise Keith Smith hakkında hazırlanan iddianamede ortaya çıktı. Bir müşterinin şikayeti üzerine yapılan incelemede, Smith’in tamir için aldığı aracı hem tamir etmediği hem de sahibinin bilgisi dışında başka şahıslara ödünç verdiği tespit edildi. Bu gelişme üzerine Keith Smith tutuklanırken, suç ortağı Kenneth Anderson hakkında 161, Bryan Nicklas hakkında ise 60 ayrı "kamu kayıtlarında tahrifat" suçlamasıyla dava açıldı.

SAHTE MUAYENE SİGORTASIZ BIRAKABİLİR

Eyalet yetkilileri, bu istasyonlardan rapor alan sürücüleri bekleyen gizli tehlikeler konusunda net uyarılarda bulundu:

Geçersiz Muayene: Sahte yollarla alınan muayene etiketleri hukuken geçersiz sayıldı. Bu araçlar için ağır para cezaları ve trafikten men işlemleri başlatıldı.

Sigorta Reddi: Sigorta şirketleri, sahte muayeneli araçların karıştığı kazalarda ödeme yapmayacaklarını açıkladı. Özellikle mekanik bir kusur nedeniyle yaşanan kazalarda, geçerli bir muayene olmadığı için tüm mali yük sürücünün üzerine yıkıldı.

Güvenilir Tamirci Seçimi İçin Altın Kurallar

Uzmanlar, bu çapta bir dolandırıcılığın kurbanı olmamak için şu somut adımların atılmasını şart koşuyor:

Sertifika Kontrolü: Tamirhanenin güncel yetki belgelerini (ASE vb.) mutlaka duvarda görün ve geçerlilik tarihini kontrol edin.

Referans Sistemi: Sadece dükkanın temizliğine veya ucuzluğuna bakmayın; daha önce o servisi kullanan gerçek kişilerin geri bildirimlerini teyit edin.

Yazılı Onay: Onayınız dışında yapılan işlemler için ödeme yapmama hakkınız olduğunu unutmayın. Ciddi işletmeler, yapılan her işlemin ve değişen her parçanın kaydını şeffaf şekilde sunar.