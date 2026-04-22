Dünyaca ünlü mimarlık ofisi Populous, Hindistan’ın Kalküta kentinde bulunan tarihi Eden Gardens kriket stadyumunun kapsamlı genişleme ve modernizasyon planlarını kamuoyuyla paylaştı.

Proje kapsamında mevcut 68 bin kişilik kapasitenin 85 bine çıkarılması hedeflenirken, stadyumun dünyanın en büyük spor arenaları arasındaki konumunun güçlendirilmesi amaçlanıyor.

1864 yılında inşa edilen ve kriket dünyasının en sembolik yapılarından biri kabul edilen stadyum, bu dönüşümle birlikte Ahmedabad ve Melbourne’deki dev arenaların ardından küresel ölçekteki üçüncülüğünü perçinleyecek.

AYRICA SPOR MERKEZİ DE YAPACAKLAR

Yeniden geliştirme projesi, sadece koltuk kapasitesini artırmakla kalmayıp mekanı yıl boyu yaşayan çok fonksiyonlu bir spor merkezine dönüştürmeyi öngörüyor. Tasarıma eklenecek olan gökyüzü terası, kurumsal ağırlama süitleri, özel localar ve lüks dinlenme salonları ile kurumsal kapasitenin yüzde 30 oranında artırılması planlanıyor.

Toplamda 41 bin metrekarelik ağırlama alanı ve 44 bin metrekarelik etkinlik dışı tesis alanının oluşturulacağı proje, kentsel dokuya ve stadyumun tarihi kimliğine sadık kalarak modern spor mimarisinin en güncel gereksinimlerini karşılamayı hedefliyor.