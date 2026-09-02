Florida Başsavcısı James Uthmeier, 25 Ağustos Çarşamba günü yaptığı açıklamada, eyalet genelinde yürütülen "Eyalet Kalkanı Operasyonu" sonucunda 163 kayıp çocuğun bulunduğunu duyurdu.

Yaşları 2 ay ile 17 yıl arasında değişen çocukların kurtarıldığı operasyon, eyalet tarihinin ilk ve en kapsamlı çocuk kurtarma girişimi olarak nitelendirildi.

Operasyonda görev alan kolluk kuvvetleri; istihbarat ve saha çalışmalarından yararlanarak çocukların yerlerini tespit ederek çocukları kurtardı.

7 EYALETTE OPERASYON

Operasyon kapsamında Florida'nın Tampa Bay bölgesinde 46, Miami'de 41, Jacksonville'de 32, Orlando'da 21, Fort Myers'ta 12, Pensacola'da 8 ve Tallahassee'de 3 çocuk kurtarıldı.

Çocuklar ayrıca ABD'nin 6 farklı eyaletinde, bir ABD bölgesinde ve aralarında Brezilya, Kanada, Kolombiya, Dominika, Finlandiya, Gana, Guatemala, İtalya ile Jamaika'nın da bulunduğu 12 farklı ülkede tespit edildi.

Yetkililer, kayıp çocukların birçoğunun çeşitli düzeylerde istismar, ihmal, sömürü veya diğer suç faaliyetlerine maruz kaldığını açıkladı.

Başsavcı Uthmeier yaptığı basın açıklamasında, "Bu çocukların birçoğu, en savunmasız olanları hedef alan kişilerce mağdur edildi. Florida Emniyet Teşkilatı, Eyalet Çapında Savcılık Ofisi ile eyalet ve yerel ortaklarımızın olağanüstü çalışmaları sayesinde kurtarıldı. Bu çocuklar artık güvende ve hak ettikleri bakımı alıyorlar" dedi.

Bulunan çocuklar; sosyal hizmetler, çocuk refahı uzmanları, sağlık hizmeti sağlayıcıları ve mağdur savunucularının destek sunduğu merkezlere götürüldü.

3 SAPIK YAKALANDI

Çocukların tespit edilmesinin ardından Kayıp Tehlikedeki Kişiler Bilgi Merkezi'ndeki (MEPIC) dosyaları kapatıldı ve velayet süreçlerini Florida Çocuk ve Aile Departmanı ile Florida Gençlik Adaleti Departmanı devraldı.

Operasyon sırasında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve ilerleyen günlerde yeni gözaltıların yapılmasının beklendiği aktarıldı.

Fox News'in haberine göre, gözaltına alınan üç şüpheli Jacksonville Şerif Ofisi ve Lee County Şerif Ofisi dahil olmak üzere çeşitli kolluk kuvvetlerince tespit edildi.

Michael Corey Prescott; reşit olmayan bir çocuğa yönelik üç ayrı cinsel saldırı, bir ağır darp ve bir nitelikli saldırı suçlamalarının yanı sıra çocuk velayetine müdahale suçundan arama kaydıyla tutuklandı.

Robert Ferral Allison, 12 ila 16 yaş arasındaki bir mağdura yönelik cinsel saldırı ve darp suçlamasıyla; Jayden Allen Harwood ise çocuk velayetine müdahale ve polise şiddet uygulamadan direnmekle suçlandı.

2 YILDA 300'DEN FAZLA ÇOCUK KURTARILDI

Başsavcılığın İnsan Ticareti Özel Danışmanı Rita Peters tarafından yönetilen operasyonun, geçmişteki benzer çalışmalara dayanarak kurgulandığı ifade edildi.

WFLA'nın aktardığına göre 2025 yılında 60 kayıp çocuğun bulunduğu "Ejderha Gözü Operasyonu" ve 120'den fazla çocuğun bulunduğu "Tatilde Evdeler Operasyonu" bu çalışmalara örnek gösterildi.

Florida Emniyet Teşkilatı Komiseri Mark Glass basın açıklamasında, "Eyalet Kalkanı Operasyonu, katılan tüm kurum ve kuruluşların tek bir misyonu başarmak için paylaştığı iş birliğinin ve sarsılmaz kararlılığın gücünü göstermektedir: Çocuklarımızı bulmak ve evlerine getirmek" ifadelerini kullandı.