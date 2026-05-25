Almanya'nın küresel ölçekte tanınan köklü tekstil üreticisi Eterna, içine girdiği ekonomik krizi aşamayarak faaliyetlerini tamamen sonlandırma kararı aldı.

Şirket yönetimi, haziran ayı sonu itibarıyla firmanın tüm üretim tesisleri ile perakende satış mağazalarının bir daha açılmamak üzere kapatılacağını kesinleştirdi. 1863 yılında kurulan gömlek üreticisinin çöküşüyle birlikte, Almanya genelindeki mağazalarda bulunan tüm mevcut stoklar yarı fiyatına elden çıkarılmaya başlandı.

Alınan bu tasfiye kararı, küresel pazarda geniş payı bulunan asırlık markaların değişen tüketici alışkanlıkları ve online ticaret rekabeti karşısında aldığı en sert finansal darbelerden biri olarak kayıtlara geçti.

TÜM MAĞAZALAR KAPANIYOR

Passau kenti merkezli üreticinin iflas masası tarafından yürütülen tasfiye süreci kapsamında, genel merkezde görev yapan 400 personelin işine yasal olarak son verildi. Markanın ülke genelinde aktif olarak işletilen 34 büyük mağazasındaki ticari faaliyetler haziran sonuna kadar tamamen durdurulacak.

Sektör analizleri, hammaddedeki yüksek maliyet artışları ve küresel ekonomik belirsizliklerin köklü markayı operasyonel olarak işlemez hale getirdiğini gösteriyor. Eterna ile birlikte bir diğer asırlık Alman tekstil markası Domino'nun da benzer finansal gerekçelerle kepenk kapatma kararı aldığı bildirildi.

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE KÜRESEL İFLAS DALGASI

Mali raporlar, Avrupa pazarında tekstil ve hazır giyim sektöründe yaşanan konkordato ve iflas ivmesinin son iki yılda en yüksek seviyeye ulaştığını ortaya koyuyor. Üretim hatlarındaki daralma ve perakende satış hacimlerinin düşmesi, asırlık üreticilerin nakit akış yönetimini doğrudan kilitledi.

Almanya ve İngiltere başta olmak üzere, küresel pazarda faaliyet gösteren pek çok dev tekstil firması benzer finansal girdaplarla karşı karşıya kalmış durumda. Sektör temsilcileri, makroekonomik dengelerde kalıcı bir iyileşme sağlanamaması durumunda önümüzdeki aylarda daha fazla markanın pazardan çekilmek zorunda kalacağını öngörüyor.